Эффект «Валериана»: вышел новый фильм Люка Бессона

Люк Бессон не просто талантливый режиссер, он еще необычайно, можно даже сказать до безрассудства, смелый человек. Фильм «Валериан и город тысячи планет», собственно, и есть монументальный памятник его смелости. На протяжении многих лет компания Бессона Europa Corp занималась производством сравнительно небольших фильмов и успешно эксплуатировала очень простую схему: снимаем недорого во Франции или Европе, но с большой голливудской звездой. Так родилась трилогия «Заложница» с Лиамом Нисаном, так же появился и фильм «Люси» со Скарлетт Йоханссон. Все эти проекты были успешными, а «Люси» – так вообще мега-успехом. Фильм с бюджетом в $40 миллионов собрал в мировом прокате почти $500 млн. Эти достижения так воодушевили Бессона, что он решил рискнуть всем. В буквальном смысле слова поставить на кон все, что есть (включая будущее компании), и снять самый дорогой независимый фильм в новейшей истории. Если предыдущий рекордсмен – французский фильм «Астерикс и Олимпийские игры» стоил $113 миллионов – то производство «Валериана» обошлось в $180 миллионов. Бессону хотелось снять свой «Аватар», и денег на этот проект он не пожалел.

Собственно, всерьез его международная карьера началась как раз после успеха невероятно амбициозного фильма «Пятый элемент» – на тот момент также самого дорогого независимого фильма ($90 миллионов). Новая работа Бессона должна была стать дороже, богаче и круче. И тут будет уместно вспомнить выражение про одну там реку и как в нее нельзя дважды войти. Сравнения «Валериана» с «Пятым элементом» неизбежны не только потому, что и тот, и другой фильм объединяет масштабность замысла и жанр (научная фантастика). Дело в другом. Именно сравнивая эти два фильма можно наглядно увидеть, где и что пошло не так, и почему «Валериан», при всех его достоинствах, к сожалению вряд ли сможет повторить зрительский успех трогательной истории про инопланетянку и сурового полицейского.

Так вот. В 1975 году советский космический корабль «Союз-19» пристыковался к американскому «Аполлону». Именно с этого исторического события начинается отсчет истории Альфы – межгалактического мегаполиса, также известного как «планета тысячи городов». После русских и американцев прилетают немцы, представители африканских государств, французы, испанцы, китайцы, а потом к разросшейся космической станции начинают пристыковываться корабли представителей внеземных цивилизаций – один другого страшнее и экзотичнее. Пока станция не становится настолько большой, что Земле рядом с ней уже тесно и «Альфу» отправляют в свободное космическое плавание к далеким звездам чужих галактик.

Первая сцена «Валериана» – одна из лучших в фильме: очень остроумно придумано, здорово снято, пять минут сплошного удовольствия. Кроме того, это самая важная сцена – такой ключ к главным вопросам фильма. Бессон уделяет время тому, чтобы в деталях рассказать нам про необычный мир Альфы. Ему важно, чтобы зритель понял, как он появился и кто его населяет. Сразу после этого мы впервые увидим главных героев фильма, которых нам, наверное, тоже представят… А, нет, не представят. Режиссера герои совсем не волнуют: кроме имен и званий про Валериана (Дейн Дехаан) и его напарницу Лорелин (Кара Делевинь) мы так ничего и не узнаем. Если «Пятый элемент» был историей про людей в неожиданных обстоятельствах, то «Валериан» – это история в первую очередь про мир, в котором детали и атмосфера мира вынесены на первый план, а сюжет происходит как бы между делом где-то на втором плане. Этим же, вероятно, объясняется и неожиданный кастинг.

На главную роль в «Пятом элементе» Бессон позвал Брюса Уиллиса, злодея играл Гэри Олдмен и только на роль инопланетянки Лилу он взял бывшую модель Милу Йовович. Если говорить о героях, то героичнее Уиллиса в период пика его карьеры, наверное, и не было никого. В «Валериане» же одно из самых слабых мест – это как раз главный герой. Дехаан не похож на крутого межгалактического полицейского и у него практически полностью отсутствует химия с главной героиней (Делевинь). Кроме того, персонаж написан таким образом, что большую часть фильма выступает скорее как традиционная damsel in distress – дева в беде, которую спасает отважный рыцарь Лорелин, – нежели как полноценный героический герой. И, повторюсь, это не удивительно: кажется, Бессону нравится быть демиургом и создавать на экране фантастической красоты миры, а такие мелочи, как сюжет и герои, ему кажутся лишними.

И, надо сказать, в конечном итоге фильму это не сильно навредило. Первые минут двадцать вы еще будете мысленно напрягаться из-за странностей сюжетных поворотов, полного отсутствия каких-либо объяснений поведению главных героев или странной внешности Дехаана, но потом герои вернутся на родную Альфу, и мир города тысячи планет захватит вас. Все те $180 миллионов, упомянутые в начале текста, были потрачены не зря и от «Валериана» правда невозможно оторваться. Особенно, когда на экране появляется героиня Рианны – космическая гейша, способная менять внешний вид и превращаться в кого угодно. Сцена музыкального номера Рианы – это лучшее, что есть в фильме и, вероятно, одна из самых эффектных сцен в жанровом кино за последние черт знает сколько времени. Чистое и концентрированное удовольствие.

В российский прокат «Валериан» выходит почти с трехнедельным опозданием, а в США фильм вышел одновременно с «Дюнкерком» Кристофера Нолана. И это тот редкий случай, когда российский зритель такому опозданию должен радоваться. Из-за неудачно выбранной даты в США картина не вышла в кинотеатрах IMAX, а у нас – выйдет. И для такого фильма как «Валериан» – это принципиальное обстоятельство, ведь миром Бессона надо непременно наслаждаться на самом большом из возможных экранов.