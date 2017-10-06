Соавтора «50 оттенков серого» подключили к работе над сценарием для «Венома»

У новой картины от Marvel «Веном» достойный каст – Том Харди, Риз Ахмед, Мишель Уильямс, но появились новости, которые едва ли порадуют фанатов вселенной.

Дело в том, что работу над финальной версией сценария поручили Келли Марсел, соавтору «50 оттенков серого» (к слову, ее работа над этой лентой была отмечена «Золотой малиной» в номинации «Худший сценарий»). Об этом сообщил журналист издания Variety.

VENOM update: Kelly Marcel ( 50 SHADES OF GREY) penning latest draft of script — Justin Kroll (@krolljvar) October 4, 2017

Впрочем, тогда она сотрудничала с автором трилогии Э.Л. Джеймс, так что несправедливо будет внести сценариста в черный список из-за одной пикантной книги. К тому же, Марсел была в числе создателей фильма «Бронсон», который совсем неплох (там тоже играет Том Харди).

Наконец, есть вероятность, что участие в «Веноме» женщины, наоборот, разбавит излишнюю угрюмость и «темноту» хоррора. И в конце концов, стоит положиться на Харди – он-то способен сгладить ситуацию.

Выход «Венома» на российские экраны ожидается 4 октября 2018 года. Фильм расскажет историю одного из заклятых врагов Человека-паука, симбиота-злодея Венома.