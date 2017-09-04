«Как русский рэп оказался в топе?»

3 сентября в передаче «Воскресный вечер» на Первом канале показали 10-минутный сюжет, посвященный баттлу Гнойного и Оксимирона. Запись поединка Versus появилась в сети 13 августа, и менее чем за месяц ее уже посмотрели более 21 миллиона раз.

Перед сюжетом ведущий Валерий Фадеев объясняет телезрителям основы хип-хоп культуры. Так, по его словам, рэп-баттл – это «поэтический турнир, когда два рэпера становятся напротив друг друга и начинают по очереди оскорблять противника в стихах». Рэп – это «искусство черных», культура негритянских окраин американских городов, хотя есть и белые рэперы – самый известный и богатый, например Эминем.

Далее Фадеев объясняет телезрителю разницу между американскими баттлами и российскими. Первым в первую очередь свойственна ругань и личные оскорбления, а «наши пытаются спорить о чем-то важном». «Нас хлебом не корми, дай поговорить о смысле жизни», – отмечает телеведущий.

Цитата: «Баттл Оксимирона и Гнойного — это спор о первичности культуры. Что важнее: успех, благополучие, деньги или само созидание, творчество, личность. На уличном языке они обсуждают фундаментальные философские проблемы: они отсылают к классике, цитируют великих поэтов»

«Словесный поединок без моральных ограничений стал самым обсуждаемым шоу российского интернета», но что это за герои, которые «затмили на время Криштану Роналду и Месси?», задается вопросом автор сюжета.

Гнойный: «Парень по имени Слава живет в Петербурге, еще недавно работал сисадмином и появлялся в интернете под разными именами. Записал кулинарное шоу про глазированные сырки, давал уроки рисования и, конечно, читал рэп. Но мало кто ценил эту талантливую самодеятельность»

Оксимирон: «Другой рэпер, Оксимирон, учился в Оксфорде и вернулся в Россию развивать рэп-культуру. Записывал альбомы, зарабатывал и считался королем российского рэпа. Герои, прямо как в романе, ненавидели друг друга и назначили дуэль»

По словам корреспондента, «если бы фильм „Брат“ снимали в наши дни, то в плеере Данилы Багрова звучал бы речитатив». А сейчас русский рэп идейно победил рок, и молодые рэперы собирают стадионы, как поэты-шестидесятники.

Андрей Вознесенский, как сказали бы сегодня, «порвал» «Лужники».

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