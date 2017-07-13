Vertu сворачивает производство в Великобритании

Хотя технологическая сборка смартфонов происходит в странах Азии, для имиджа Vertu было важно сохранить производства в Великобритании, где мастера вручную приводили аппараты в готовый вид, добавляя такие материалы, как страусиная кожа, драгоценные металлы и камни. Однако на этот шаг владельцы компании были вынуждены пойти из-за огромных долгов.

Еще в марте этого года Vertu сменила владельца. Бренд приобрел турецкий предприниматель Мурат Хакан Узан за сумму в £50 млн. Однако он так и не выплатил заявленную сумму предыдущему владельцу, бизнесмену Гарри Чену, поэтому Чен обратился в суд. The Telegraph сообщает, что, по словам адвокатов Узана, общая задолженность бренда перед поставщиками компонентов и своими сотрудниками перекрывает стоимость приобретения, а потому претензии Чена необоснованны.

Как сообщает The Financial Times, Узан предлагает кредиторам всего £1.9 млн. (около $2,4 млн), тогда как общий долг превышает £128 млн. Из-за закрывающегося производства в Великобритании работу потеряют 200 человек.

The Verge пишет, что спрос на телефоны Vertu начал падать еще несколько месяцев назад. По словам издания, это связано с тем, что компания выпускала технологически отсталые смартфоны по слишком высоким ценам – из-за экстравагантных компонентов стоимость одного телефона составляет в среднем $30 000.