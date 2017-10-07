Телекомпания «ВИD» сменила заставку

Телекомпания «ВИD» в рамках ребрендинга сменила старую заставку, которая пугала зрителей в 1990-ые годы. Маску даосского философа Го Сяна (которого многие принимали за Бориса Ельцина) обновили, и теперь она выглядит не так пугающе.

Кроме того, телекомпания сменила название – теперь она называется «ВИDgital». В интервью радиостанции «Говорит Москва» один из основателей компании Александр Любимов рассказал о ребрендинге: «Мы начинаем двигаться серьезно в интернет. Там можно экспериментировать, там можно искать какие-то новые повороты, новые интонации, новые идеи».