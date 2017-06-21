Известные и редкие фотографии Виктора Цоя

21 июня Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. К юбилею великого артиста компания «Яндекс» подготовила видеотрибьют, в котором современные петербуржцы – музыканты, актеры, студенты и просто прохожие – исполняют одну из самых известных песен «Кино», «Звезду по имени Солнце».
К дню рождения Цоя Esquire отобрал его редкие и известные фотографии.
Виктор Цой, Москва, 1986. Фотография Игоря Мухина.
Виктор Цой, Москва, 1986. Фотография Игоря Мухина.
«Цой – 1986». Фотография Сергея Борисова.
Джоанна Стингрей, Артемий Троицкий, Виктор Цой, Юрий Каспарян, 1986, Леннинград. Фотография Игоря Мухина.
Виктор Цой, 1988, Литовская ССР, г. Вильнюс. Фотография Игоря Мухина.
Фото: Legion-Media
Виктор Цой и Марина Смирнова, сцена из фильма «Игла» Рашида Нугманова. Фото: ИТАР-ТАСС
Виктор Цой в фильме «Игла» Рашида Нугманова. Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС
Благодарим Мультимедиа Арт Музей за фотографии Игоря Мухина и Сергея Борисова