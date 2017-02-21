Эффектное кино

«2001 год: Космическая одиссея»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 1969 год

Съемки «Космической одиссеи» были трудоемким процессом: режиссер Стэнли Кубрик следил за каждой деталью в фильме, от спецэффектов до того, какая ткань использовалась в костюмах актеров. Идеи, дизайны и даже сценарий при этом постоянно менялись — и команде приходилось подстраиваться. Масштаб поражал воображение: Кубрик задействовал модели кораблей разных размеров, экспериментировал с павильонами и строил впечатляющие конструкции вроде центрифуги, по которой герои ходят в одной из сцен. Но революционной была заключительная сцена фильма, в которой главный герой переживает практически психоделический опыт в космосе и видит странные краски и формы — для нее художник по спецэффектам Дуглас Трамбалл придумал специальную технологию «щелевой съемки»: перед камерой ставят заслонку с тонкой щелью, и она делает множество узких кадров, а потом их склеивают в одну картину. Получается очень странное деформированное изображение — до «Одиссеи» в кино так никогда не делали.

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 1978 год

Когда Джордж Лукас задумал свои «Звездные войны», он знал, что в фильме должны быть спецэффекты, каких в кино еще никогда не было, и для этого ему нужна особая команда. Лукас познакомился с Джоном Дайкстрой, тот собрал своих знакомых студентов, художников и инженеров — и так появилась Industrial Light & Magic, самая влиятельная компания по созданию визуальных эффектов в мире. «Новая надежда» (тогда фильм назывался просто «Звездные войны») была их первой работой, но фильм долгое время считался эталоном спецэффектов. Дуэли на световых мечах, космические сражения, невероятно детализированные модели космических кораблей — «Новая надежда» выглядела так, как никакой другой фильм до этого. Несколько революционных технологий тут тоже были применены: моушен-контрол, который позволял динамично снимать объект на фоне зеленого экрана (раньше это можно было делать только статично), а также компьютерная графика — когда повстанцы обсуждают план атаки на Звезду смерти, зритель видит изображение, сгенерированное на компьютере.

«Супермен»

Премия «Оскар» за особые достижения, 1979 год

На 51-й церемонии вручения «Оскара» премия за визуальные эффекты не выдавалась вообще, но команда, работавшая над эффектами в «Супермене», получила премию за особые достижения. Как это ни смешно, но главный и самый революционный эффект в «Супермене» — это открывающие фильм титры, это первые в истории титры, сделанные при помощи компьютера. Но в самом фильме тоже есть на что посмотреть: до «Супермена» правдоподобный и захватывающий фильм о супергерое представить было попросту невозможно, потому что технологии не позволяли такой снять, а к концу 1970-х они все-таки до чего-то дошли. Например, для того, чтобы Супермен летал, было использовано сразу несколько приемов: самым революционным было соединение фронтпроекции (это когда актеров снимают на предварительно отснятом и проецируемом фоне; вы наверняка замечали такое в старых фильмах, когда герои едут в машине) и камеры с зум-объективом — благодаря несложному по современным меркам трюку актер Кристофер Рив действительно как будто бы летал.

«Терминатор 2: Судный день»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 1992 год

В 1989 году Джеймс Кэмерон снял фильм «Бездна», в одной из сцен которого инопланетяне манипулируют водой, чтобы вступить в контакт с людьми — и столб воды принимает форму человеческого лица. Эффект выглядел действительно здорово, но на создание 75-секундной сцены ушло полгода. Эта технология пригодилась Кэмерону три года спустя: в «Терминаторе» появляется робот Т-1000, состоящий из жидкого металла и способный менять форму. Помимо этого несомненно крутого эффекта, который в 1991 году обсуждали все, «Терминатор 2» был настоящим прорывом для компьютерной графики в фильмах: это был первый фильм, в котором персональный компьютер использовался для создания 3D-эффектов, первый фильм, в котором была использована технология «захват движения» (motion-capture) и первый фильм, в котором присутствовал персонаж, частично сгенерированный на компьютере.

«Парк Юрского периода»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 1994 год

«Парк Юрского периода» навсегда останется эталоном симбиоза старого и нового в кино. Чтобы создать реалистичных динозавров, режиссер Стивен Спилберг решил обратиться одновременно к технологиям прошлого и будущего: он задействовал и практические эффекты, то есть кукол-аниматроников, и все еще новомодную для 1994 года компьютерную графику — хотя второго было больше. Несмотря на все заслуги «Терминатора 2» именно «Парк» стал поворотной точкой для компьютерной графики: Спилберг показал, что она может быть не просто гиммиком, не просто приятным бонусом в фильме, а его сердцем и душой, и что именно при помощи компьютерной графики можно создавать настоящее волшебство. На момент выхода фильма в Голливуде было мало специалистов по CGI (computer-generated imagery), после его выхода новой технологии пошли учиться все. По словам историка кино Тома Шона, революция в визуальных эффектах, которую устроил «Парк Юрского периода», была сродни революции в кино 1927 года, когда в фильмах появился звук. Помните компанию Industrial Light & Magic, которая когда-то собралась для работы над «Звёздными войнами»? За «Парк Юрского периода» она получила свой 13-й «Оскар».

«Матрица»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 2000 год

Заслуги «Матрицы» лежат не столько в плоскости технологических достижений, сколько в плоскости массового восприятия визуальных эффектов. Именно благодаря «Матрице» появился эффект, известный как «время пули» — когда камера движется вокруг или рядом с замершим объектом. Джон Гаэта, отвечавший за эффекты в фильме, использовал для «времени пули» 122 камеры, которые стояли вокруг актеров и быстро снимали большое количество статичных кадров со вспышкой — а потом все собиралось вместе на компьютере. Эффект моментально начали копировать везде, от кино и фильмов до рекламы, и он довольно быстро стал стандартной частью языка спецэффектов. При этом если «Парк Юрского периода» поменял взгляды представителей индустрии на компьютерную графику, то «Матрица» сделала то же самое со зрителями — отношение к компьютерным эффектам поменялось раз и навсегда и после 1999 года уже ни один уважающий себя блокбастер не выходил без CGI.

«Властелин колец: Братство кольца»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 2002 год

Человечеству повезло, что экранизировать роман Джона Р.Р. Толкина взялся такой амбициозный человек, как Питер Джексон — без него, возможно, вышло бы не так красиво и не так масштабно, а с ним трилогия стала настоящим событием, которое сильно повлияло на то, как выглядит современное кино. «Властелин колец» стал первым фильмом, в котором использовался искусственный интеллект для создания эффекта толпы и изображения двух сражающихся армий. Еще в 1996 году студия Джексона начала работу над программой под названием Massive — цель была в том, чтобы использовать ее для сложных сцен баталий. Massive может генерировать до 70 000 персонажей: каждый из них создается случайно, на внешний вид и поведение персонажа влияют тысячи критериев, чтобы они все выглядели по-разному. Так что если вам интересно, почему тысячи орков и эльфов в фильме выглядят настолько правдоподобно — за это отвечает ИИ. Но на этом достижения «Властелина колец» не заканчиваются. Год спустя второй «Властелин колец» тоже получил «Оскар» за визуальный эффекты, и одной из причин определенно был Голлум, первый по-настоящему впечатляющий персонаж, созданный целиком при помощи технологии motion-capture. Тем более, его сыграл гений компьютерных ролей Энди Серкис.

«Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 2007 год

Долгое время технология motion-capture работала очень просто: актера одевали в смешной обтягивающий костюм, обвешивали шариками, снимали в отдельном павильоне на зеленом экране, компьютер фиксировал его движения, а потом поверх этих движений можно было нарисовать любую 3D-модель. По мере развития кинотехнологий реальный и виртуальный мир продолжили сближаться, компьютерных персонажей становилось все больше — и стало попросту неудобно неудобно снимать реальных актеров в декорациях, а потом компьютерных актеров в отдельном павильоне. Industrial Light & Magic исправили ситуацию в середине 2000-х: для второй части «Пиратов Карибского моря», той самой, где появляется Дейви Джонс, пират с щупальцами на лице, они придумали технологию имокэп (Imocap). По сути это традицонный motion-capture, но совмещенный с традиционными съемками. Актеры, как обычно, надевают обтягивающий костюм с шариками — но ходят среди декораций со всеми остальными, их снимают несколько камер, а художники по спецэффектам потом естественно вплетают их в фильм.

«Аватар»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 2010 год

Такой список не может обойтись без «Аватара» — хотя, чтобы описать, что именно сделал с визуальными эффектами в своем фильме Джеймс Кэмерон, придется закапываться в технические дебри: достаточно сказать, что он использовал почти все наработки, которые мы перечислили до этого, но просто использовал их лучше, масштабнее и красивее. Кэмерон ждал 12 лет, чтобы снять «Аватар» — просто потому что технологии долгое время этого не позволяли. Он создал абсолютно правдоподобный и захватывающий компьютерный мир в кино, доведя до совершенства уже существующие технологии; возможно, именно поэтому часть зрителей влюбилась в синих инопланетян на’ви и захотела отправиться на планету Пандору. Если попробовать перечислить, то: технология motion-capture в «Аватаре» работала масштабнее и четче, чем когда-либо, включая точное воспроизведение мимики актеров; операторы в фильме могли снимать компьютерные сцены в реальном времени — они двигали камеру, смотрели на актеров, и при этом видели на’ви на экране; более того, рендер финального изображения тоже происходил в реальном времени, поэтому многие вещи можно было менять прямо во время съемок, а не в постпродакшне. Наконец, фильм ввел моду на 3D в кино — и, наверное, он так и остался бы единственным удачным примером использования этой технологии, если бы не заключительный пункт этой десятки.

«Гравитация»

Премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, 2014 год

Последний на сегодняшний день совместный фильм режиссера Альфонсо Куарона и оператора Эммануэля Любецки, а также их главное техническое достижение. «Гравитация» — это практически «Аватар» наоборот: вместо того, чтобы помещать виртуальных персонажей в реальный мир, они поместили реальных актеров в виртуальный мир. 80% «Гравитации» — это CGI. Сандра Буллок и Джордж Клуни снимались в павильоне, а потом их наложили на компьютерные скафандры в компьютерном космосе. Один из секретов, почему «Гравитация» получилась такой красивой — это освещение. Современную компьютерную графику подводит не качество картинки, а свет, который до сих пор толком не научились симулировать, и который играет большую роль в кино. Любецки с Куароном внимательно проанализировали, как свет работает в космосе, а потом сделали систему из 1,8 млн LED-лампочек, при помощи которой они освещали актеров. Кроме того, в фильме исключительно остроумно используется 3D: чтобы передать ощущение космоса, в котором кроме условных верха и низа еще и есть глубина, Любецки очень много и виртуозно крутит камеру — и 3D только усиливает эффект погружения.