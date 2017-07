Коллекция искусства Вивьен Ли выставлена аукционным домом Sоtheby’s в Лондоне

Sоtheby’s представил коллекцию известной голливудской актрисы Вивьен Ли на предаукционной выставке. До последнего момента собрание актрисы хранилось в ее семейном кругу. Оно включает в себя ювелирные украшение, наряды, книги, фарфор, живопись, предметы интерьера и другие личные вещи Ли. Среди лотов, в частности, оказались золотое кольцо ее второго мужа, актера Лоуренса Оливье, с монограммой «Лоуренс Оливье — Вивьен — Вместе до конца дней», ее парик из фильма «Трамвай «Желание» и личный экземпляр сценария «Унесенных ветром», подаренный автором книги Маргарет Митчелл.

Open today! A pop-up exhibition of items from Vivien Leigh's collection ahead of our London sale https://t.co/q3feAlc1m3 #VivienAtSothebys pic.twitter.com/OmNClkmDWo

Экспозиция открылась в помещении аукционного дома Sоtheby’s в Лондоне и продлится до 11 августа. На торги предметы будут выставлены уже в конце сентября – всего около 250 лотов, с разбросом эстимейтов от 100 £ до 100 000 £.

Calling all 'Gone with the Wind' fans! You won't believe what's up for auction from the iconic film https://t.co/K0yqdpopbg pic.twitter.com/HBkjcDgw8f