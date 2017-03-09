Дороги и направления

«Оре, провинция Йемтланд, Швеция. Температура ночью до минус 5 градусов, днем — от 0 до плюс 3 градусов Цельсия». Сколько-сколько? И это место, куда едва ли не все автопроизводители гоняют машины для арктических испытаний? Но, как известно, прогнозы — штука обманчивая. Общий для горнолыжных курортов Оре и Эстерсунд крохотный аэропорт встретил пронизывающим холодным ветром, низкой облачностью и заиндевевшими лесами вокруг. Прямо перед «воздушной гаванью» стайка такси: все до единого, включая заряжающуюся в отдельном «коррале» «Теслу», с багажниками для лыж на крыше. А на летном поле выстроились в ряд автомобили Volvo V90 Cross Country, ради тест-драйва которых я прилетел в приполярную Швецию.

Немного матчасти. Volvo V90 Cross Country — «приподнятый» вариант универсала V90, построенный на той же модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), что и кроссовер Volvo XC90 второго поколения. Но если базовые седан S90 и универсал V90 — автомобили для асфальта, то Volvo V90 Cross Country — промежуточное звено, машина для повседневной эксплуатации в городе, позволяющая выбраться в выходные на природу или прохватить пару-другую километров по грунтовке до загородного домика, не опасаясь «сесть на брюхо» или повредить лакокрасочное покрытие. С этой целью бамперы, арки колес и пороги псевдокроссовера защищены накладками из некрашеного пластика, шины имеют увеличенный профиль, а подвеска завышена: дорожный просвет Volvo V90 Cross Country равен 210 мм — всего на 15 мм меньше, чем у такого известного «проходимца», как Mitsubishi Pajero.

Кстати, компания Volvo Cars была в числе основоположников жанра: первый псевдокроссовер Volvo V70 XC дебютировал ровно 20 лет назад — в 1997 году, на пару лет раньше, чем Audi Allroad. Сейчас приподнятые версии есть у каждой модели Volvo, включая уникальный седан S60 Cross CountryVolvo V90 Cross Country. Но Volvo V90 Cross Country — флагман линейки и, без преувеличения, самая красивая модель в нынешней гамме шведской фирмы. Только взгляните: высокая подвеска, большие колеса и черная окантовка по низу кузова делают силуэт почти пятиметровой машины (4939 мм от носа до хвоста) стремительным и поджарым. А еще одно характерное отличие V90 Cross Country от обычного универсала — «звездный» рисунок радиаторной решетки вместо сплошных вертикальных хромированных планок.

Тем, кто знаком с новым кроссовером Volvo XC90, привыкать к убранству салона V90 Cross Country не придется: отличия в деталях и скорее в пользу универсала. Не зря шведы переманили к себе Робина Пэйджа, бывшего дизайнера-интерьерщика компании Bentley: чистые поверхности, обивка сидений высококачественной шотландской кожей, натуральный березовый шпон, оригинальные динамики аудиосистемы Bowers & Wilkins... Физических кнопок на передней панели осталось только семь, все остальные функции — вплоть до складывания задних подголовников — сосредоточены на экране мультимедиасистемы Sensus. Управлять им, кстати, можно и в перчатках, а подразделы меню перелистываются привычными по планшетам движениями. Виртуальная приборная панель конфигурируемая: картинка меняется с помощью кнопок на руле. Они же отвечают за активацию системы Pilot Assist — полуавтономного режима движения, позволяющего машине на скорости до 130 км/ч самостоятельно подруливать в пределах размеченной полосы, притормаживать и вновь набирать скорость.

По сравнению с «гражданскими» седанами и универсалами у V90 Cross Country богаче меню выбора настроек шасси. Кроме режимов Eco, Comfort и Dynamic есть еще Off-Road, заимствованный у кроссовера ХС90: при нем на задние колеса передается больший крутящий момент, включается ассистент спуска с горы, снижается усилие на руле, а реакции на газ становятся мягче. Впрочем, хорошенько порывшись в меню системы Sensus, можно найти режим Individual Drive Mode и настроить все системы под конкретного водителя.

«Будьте осторожны: на дорогах северной Швеции много лосей и косуль», — предупредили организаторы перед началом тест-драйва. «Конечно, наша система City Safety, входящая в базовое оснащение, умеет самостоятельно тормозить как перед пешеходами и велосипедистами, так и перед крупными животными. Но ее задача — облегчить последствия, полностью предупреждать столкновения система пока не может». «Крупное животное» встретилось мне за время поездки лишь раз — и то, по счастью, не на дороге, а мелькнув в лесу. Но Volvo V90 Cross Country с первых километров начал преподносить приятные сюрпризы. Вот автоматически, по сигналу датчика забортной температуры, включился подогрев передних сидений и руля. А вот загорелся кружочек с изображением тучи и направленной вниз стрелочкой. Это сработала «облачная» связь V2V: так подключенные к интернету Volvo сообщают друг другу о скользком покрытии в пределах одной дороги. Сервис работает пока только в Швеции и Норвегии, но уже «зашит» во все новые машины для последующей активации.

На тест-драйв шведы привезли только самые мощные версии V90 Cross Country: бензиновую Т6 (320 л.с.) и дизельную D5 (235 л.с.). В программе есть еще модификации: D4 (190 л.с.) и Т5, для российского рынка дефорсированная до 249 л.с. Все — только с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом: задние колеса подключаются с помощью многодисковой муфты Haldex пятого поколения. Двигатели — только двухлитровые, принадлежащие к «модульному» семейству Drive-E с единым рабочим объемом цилиндра. С одной стороны, четырехцилиндровый мотор объемом 2,0 литра с поперечным расположением — не самый престижный выбор для автомобиля класса премиум. С другой — подобная конфигурация позволила применить более точную по кинематике двухрычажную подвеску. Но ради внешнего вида с приземистым капотом пришлось отказаться от пневмоподвески: впереди могут быть только пружины. Зато задний мост вместо стандартной поперечной композитной рессоры можно оснастить опционными пневмобаллонами.

Именно такие машины — в самой полной комплектации — достались мне для поездок по дорогам приполярной Швеции, на которых то и дело встречаются ухабы и «гребенка». А неизбежный в этих широтах лед шведы не поливают едким реагентом, а накатывают на покрытии продольные бороздки, улучшающие курсовую устойчивость. Volvo V90 Cross Country на таких дорогах — как рыба в воде. Усиленная подвеска отрабатывает неровности упруго и точно, без намека на пробой. А лояльная система динамической стабилизации допускает силовые скольжения в изгибах серпантинов. Причем и занос, и стабилизация развиваются так предсказуемо, что кажется, будто с машиной справится и ребенок!

Первые впечатления подтвердились на второй день тест-драйва, когда шведы устроили нам дрифт на льду горного озера Орешён. В чем смысл подобных покатушек? Ведь любители «подубасить» в последнюю очередь выберут для подобных упражнений на льду большой приподнятый универсал. «Для демонстрации баланса шасси», — отвечают шведы. «Стабильность на льду означает не менее уверенное поведение машины на асфальте».

Референсные машины на трассе ледяного слалома — гибридный кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine с суммарной отдачей силовой установки в 410 л.с. и компактный хэтчбек Volvo V40 Cross Country T6 (245 л.с.). Что называется, почувствуйте разницу! Для тяжелого двухмоторного кроссовера XC90 T8 лед — чужая стихия. Чтобы удержать машину на траектории, рулем приходится крутить быстро и точно — это тяжелая работа. «Сороковка» — наоборот, чистый «фан»: наметив очередной поворот, машину можно вести в скольжении, а на следующем повороте переложить на другой бок одним движением руля. А V90 Cross Country — этакий отличник. Только он позволяет «выставиться» еще до поворота, а миновав его, стабилизироваться и мощно ускориться по прямой. В сухом итоге — самое быстрое время круга и ощущение полной власти над машиной.

Что и говорить, псевдокроссовер Volvo V90 Cross Country удался шведам на славу. И, пожалуй, он в состоянии затмить славу предшественника — универсала Volvo XC70, до смены поколений бывшего по продажам в России лидером сегмента. Я по привычке пытался найти поводы придраться к машине. Но нашел лишь один — новый универсал стоит в России минимум 2 миллиона 999 тысяч рублей за самую слабую версию с 249-сильным мотором и начальным набором оснащения. Флагманская модификация Т6 (320 л.с.) обойдется не дешевле 3 млн 613 тысяч рублей. А на топ-версию со всеми опциями придется потратить еще примерно 1,3 миллиона рублей.

Впрочем, конкуренты еще дороже. Audi A6 Allroad (3,0 л, 333 л.с.) «в базе» стоит не дешевле 3 млн 850 тысяч рублей, а новичок класса Mercedes-Benz E 220 d All-Terrain (194 л.с.) оценивается минимум в 3 млн 990 тысяч. При этом внедорожные способности у них скромнее: дорожный просвет «Ауди» равен 180 мм, а у «Мерседеса» он и вовсе 156 мм.

Есть и еще один минус. Поставки Volvo V90 Cross Country ограничены из-за спроса на глобальных рынках. А значит, придется либо покупать машину в исполнении на вкус дилера, либо несколько месяцев ждать индивидуальной поставки. Зато это гарантированно будет машина, произведенная на головном заводе компании в Гётеборге. Ведь седаны S90 с этого года будут поставляться к нам из Китая. Конечно, стандарты качества на всех заводах одинаковы. Но, согласитесь, покупать «шведское качество» шведского же производства куда приятней.