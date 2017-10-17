Ларс фон Триер ответил на обвинения Бьорк в сексуальных домогательствах

Датский режиссер Ларс фон Триер отрицает обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к певице Бьорк, сыгравшей главную роль в его фильме «Танцующая в темноте» (2000).

«Все было не так. Но определенно, мы не были друзьями, это факт», – приводит слова фон Триера The Guardian.

Продюсер Петер Ольбек Енсен, работавший над «Танцующей в темноте», заявил, что «жертвами были он с Триером», а не Бьорк. «Насколько я помню, жертвами были мы. Эта женщина сильнее, чем мы с Триером вместе взятые. Она диктовала все и чуть не сорвала проект на 100 миллионов крон ($16 миллионов. – Esquire)», – сказал он.

Заявление Бьорк появилось на фоне разгоревшегося секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна. Не вдаваясь в подробности, певица рассказала, что фон Триер приставал к ней, но она ему отказала. Встретив отпор, утверждает она, режиссер представил ее «проблемным человеком».

Производство «Танцующей в темноте» действительно сопровождалось скандалами: фон Триер заявил, что с Бьорк невозможно работать, а та, в свою очередь, назвала опыт работы кошмарным и отказалась сниматься в кино в дальнейшем.

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