«Восход»: в Зарядье открылся ресторан Раппопорта с кухней советских республик

Самый скандальный парк этой осени наконец сбросил с себя ограду, открыл парковку и приготовился к зимовке. Чтобы зимовать было не скучно, помимо гастроцентра «Зарядье» в парке будет функционировать ресторан «Восход». Пионером освоения кулинарного пространства такой ответственной территории назначен Александр Раппопорт. Тот, видимо, решил воспользоваться моментом и выбрал явно заготовленную концепцию ресторана с кухнями бывших советских республик.

Первое, что впечатляет в «Восходе» — так это его размер. Ресторан огромный. Несколько ярусов спадают каскадами к Москва реке, и каждый сделан немного в своем ключе. Открыточный вид с Кремлем и собором Василия Блаженного в комплект входит, тут все как полагается. Центральной точкой в оформлении (да и концепции, если разобраться) выбран идеальный период истории СССР — освоение Космоса. Ракеты на столах, иллюстрации в духе наивного советского футуризма, официантки в летных костюмах, история продумана до самого конца, вплоть до сцены для выступления музыкантов. Это, кстати, не бутафория, господин Раппопорт со всей серьезностью решил сделать ресторан с живой музыкой.

К еде в ресторане подошли еще серьезней, чем к декорациям. Поупражнявшись с водочными застольями в Dr. Живаго и Beluga, Александр Раппопорт приступил к освоению темы кухни союзных республик. Меню в «Восходе» простирается гораздо дальше, чем привычный гастро-триптих водка-борщ-медвежатина.

«Главный по тарелочкам» в «Восходе» — Максим Тарусин, старый боец гвардии холдинга «Рестораны Раппопорта». Со всеми производными кухонь одной шестой части суши, тот знаком не понаслышке. Работают они с Александром уже давно, и он явно ему доверяет. Хотя в каждом интервью продолжает утверждать, что придумывает все сам, а шеф для него это скорее как партнер, нежели наемный сотрудник.

Чувство юмора у господина Тарусина присутствует, хрестоматийная котлета по-киевски тут проходит как колобок по-киевски. Два симпатичных шарика на вязи из картошки прямо просятся в какой-нибудь анонимный телеграм-канал, коих сейчас развелось дикое количество.

Глядя в меню, сразу становится понятно, что ресторан не про майонез и не попытку удивить интуриста, который косяками бродит за панорамными окнами. Он про обильное застолье. Тут есть именно вот это правильное «много». Не в смысле ушататься оливье и выпить бутылку водки, а именно выбрать что-то интересное. К салату оливье тут вообще душа не слишком лежит, хотя он, конечно в меню есть.

Гораздо интереснее попробовать салат с нарвскими миногами в горчичном соусе — это действительно эстонский хит. Прибалтика в «Восходе» также представлена в виде литовского цеппелина из картофеля и рубленой говядины или твиста на знаменитое латышское блюдо — луковый клопс шатобриан.В закусках помимо идеально приготовленных жюльенов с белыми грибами или камчатскими крабами, можно найти оригинальные мини голубцы с лангустинами, которые сделали бы честь и ресторану «White Rabbit». Там же ищите «фирменное» сациви из раков.

Кавказский хребет представлен везде по-немногу. В разделе «Тесто и начинка» это хачапури по-мегрельски и жареные лепешки с сыром сулугуни, в «Горячих» будет шикарный набор из шашлыков из всего возможного мяса, включая не часто встречающийся шашлык с курдюком. Аджапсандал из печеных овощей в закусках и конечно хинкали. Самые необычные — с осетриной.

Но стандартным набором никто не ограничивается. Попробовать азербайджанскую домашнюю пасту с говяжьим фаршем, луком и мацони, вряд ли удастся где-то кроме как в «Восходе».

Очень подробно представлена зауральская часть бывшего СССР. Самый интересный, это отдельный блок с пловами. Такого, кажется, никто кроме «Чайханы» вообще не делал, но кто, собственно в них ходит? Есть классический ферганский плов с запеченным чесноком, а можно и переключиться на зеленый бухарский плов с сухофруктами и бараниной.

Перечислять кулинарные достоинства «Восхода» можно еще долго, ведь республик то было целых 15, и каждой совсем не не пару строчек. Кутабы с тыквой, кыстыбай с картошкой, чучвара по-ташкентски, если бы кто-то решил сделать наглядную инфографику кухни СССР, то «Восход» для этого подходит идеально. Сейчас по выходным планируются бранчи, которые, видимо, должны валить с ног всякого кто на них придет.

Но это наверное и хорошо. «Восход» он ведь про «вспомнить все хорошее» — а плотное интернациональное застолье формат в Москве уже довольно подзабытый. Ведь ресторан настолько эффектно маскируется под несуществующий Дворец Пионеров, что в нем неосознанно хочется процитировать Жванецкого: — А у нас с собой было!