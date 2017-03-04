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Идеальная Россия Бегбедера

Вышел русский трейлер к новому фильму писателя, снятому по одноименному роману «Идеаль»

Спустя четыре года после экранизации романа «Любовь живет три года» Фредерик Бегбедер снял свой второй фильм по роману «Идеаль». Это история о модельном скауте, который ищет лицо для рекламной кампании косметического бренда и едет за этим в Россию.