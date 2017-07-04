Илья Найшуллер показал, как создавались спецэффекты для клипа «Ленинграда» «Кольщик»

Клип на песню «Кольщик» был снят в цирке в Твери. Режиссером выступил Илья Найшуллер, известный как автор фильма «Хардкор» и клипов Biting Elbows и The Weeknd.
«Кольщик» вышел в феврале этого года и буквально за несколько дней собрал миллионы просмотров. В клипе снялась Юлия Топольницкая — главная героиня «Экспоната», одного из главных последних хитов «Ленинграда».
Видео получило серебряного «каннского льва» в номинации Entertainment for Music. Награда ушла британскому агентству Great Gun, которое работало над производством клипа.