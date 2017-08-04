Дочь Криса Корнелла спела Hallelujah в память об отце и Честере Беннигтоне

12-летняя Тони Корнелл исполнила знаменитую песню Леонарда Коэна Hallelujah в память об отце и Честере Беннингтоне. Дочь вокалиста Soundgarden Криса Корнелла, покончившего собой 18 мая, выступила на фестивале Good Morning America вместе с группой OneRepublic.
«Исполнить эту песню в память об отце и Честере и петь для них – это честь для меня», – сказала Тони Корнелл.
Hallelujah на похоронах Криса Корнелла исполнил Честер Беннингтон – музыканты дружили семьями. Два месяца спустя, 20 июля, лидер Linkin Park покончил собой – в день рождения своего друга.
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