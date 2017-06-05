One Love Manchester. Полная версия благотворительного концерта Арины Гранде

В воскресенье в Манчестере прошел благотворительный концерт One Love Manchester, который организовала певица Ариана Гранде в память о жертвах теракта 22 мая. На нем выступили Coldplay, Black Eyed Peas, Робби Уильямс, Лиам Галлахер, Фаррелл Уильямс, Майли Сайрус, Кэтти Перри, Джастин Бибер и другие.
One Love Manchester собрал в общей сложности $12 миллионов. Все средства пойдут на помощь пострадавшим и родственникам жертв теракта.
Трагедия произошла в ночь на 23 мая на стадионе «Манчестер Арена» после концерта Арианы Гранде. Террорист-смертник взорвал бомбу, погибли 22 человека, более 100 человек получили ранения.