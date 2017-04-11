Истории|Видео дня

Джефф Кунс поместил Мону Лизу на сумки Louis Vuitton

Не успели раскупить недавнюю коллекцию Louis Vuitton x Supreme, как люксовый бренд объявил о новой коллаборации. Современный художник Джефф Кунс — автор знаменитых собак из воздушных шариков — создал капсульную коллекцию сумок для Louis Vuitton. Мастер провокации Кунс переосмыслил свою известную серию работ ;Gazing Ball и поместил на сумки работы Ван Гога, Рубенса и Да Винчи. Он даже немного поиздевался над прославленной монограммой Louis Vuitton и создал собственную — JK.

Смотрите также