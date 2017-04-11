Джефф Кунс поместил Мону Лизу на сумки Louis Vuitton

Не успели раскупить недавнюю коллекцию Louis Vuitton x Supreme, как люксовый бренд объявил о новой коллаборации. Современный художник Джефф Кунс — автор знаменитых собак из воздушных шариков — создал капсульную коллекцию сумок для Louis Vuitton. Мастер провокации Кунс переосмыслил свою известную серию работ ;Gazing Ball и поместил на сумки работы Ван Гога, Рубенса и Да Винчи. Он даже немного поиздевался над прославленной монограммой Louis Vuitton и создал собственную — JK.
Разбился самолет Ту-154 Министерства обороны
Утром 25 декабря, через 7 минут после взлета из аэропорта Адлера, разбился ТУ-154 Минобороны России. Самолет выполнял плановый рейс в Латакию (Сирия).
На борту находились 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с новогодним концертом на авиабазе Хмеймим, журналисты НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда» и военнослужащие вооруженных сил.
Среди погибших в авиакатастрофе — правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она везла медикаменты и медицинскую технику в университетский госпиталь в Латакии. Понедельник, 26 декабря, объявлен в России официальным днем траура.