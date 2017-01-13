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13 ролей Кейт Бланшетт в двухминутном видео

В трейлере к фильму Manifesto Джулиана Розенфельда актриса появляется в 13 разных образах — от бездомного и рок-звезды до телеведущей и русской балерины. Изначально Manifesto — это арт-инсталляция, которая была представлена еще в конце 2015 года. Теперь Розенфельд решил делать полнометражный художественный фильм. Бланшетт рассуждает об искусстве и цитирует художников разного времени — Джима Джармуша, Ларса фон Триера, Казимира Малевича и других.
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