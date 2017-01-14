10 альбомов, повлиявших на Брета Истона Эллиса

Редкий автор уделяет музыке столько внимания, сколько Брет Истон Эллис, и редкий автор настолько изысканно и умело использует в своих романах отсылки к песням и персонажам поп-культуры (чего стоят одни только монологи Патрика Бэйтмена из «Американского психопата» о Филе Коллинзе, Уитни Хьюстон и Huey Lewis and the News).
Писатель регулярно сообщает в своих социальных сетях о том, что слушает, читает и любит. У Эллиса есть и собственный подскаст, где можно послушать его интервью с известными деятелями кино, телевидения и музыки.
1. The Clash — London Calling
2. Bruce Springsteen — The River
3. Graham Parker — Squeezing Out Sparks
4. Talking Heads — Remain In Light
5. Fleetwood Mac — Tusk
6. Blondie — Parallel Lines
7. Elvis Costello — Armed Forces
8. Joe Jackson — Look Sharp!
9. Tom Petty — Damn the Torpedoes
10. The Go-Go’s — Beauty and the Beat