Полный цирк

Новый клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» снимали в цирке в Твери — в видео фигурируют дресированные обезъяны, лошади и тигры, а все события идут задом наперед. В клипе снялась и Юлия Топольницкая, исполнительница главной роли в нашумевшем «Экспонате».
«Встречайте, мою новую режиссерскую работу, клип „Кольщик“ для группировки Ленинград. Огромное спасибо всей необъятной съемочной группе, и отдельное спасибо Сергею Шнурову за возможность устроить такой беспредел!» — написал Илья Найшуллер в своем Facebook.
Найшуллер известен как режиссер клипов группы Biting Elbowsи и фильма «Хардкор», который продюсировал Тимур Бекмамбетов. Одна из последних его работ — видео на песню False Alarm канадского музыканта The Weeknd.