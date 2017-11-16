Команда из Новосибирска «подсветила» вывески на домах эпохи СССР

Авторы видео рассказывают историю советских надписей, подсвеченных неоном. В разных городах России эти обозначения магазинов, кинотеатров и других общественных учреждений создавали атмосферу и были частью городской культуры. Но с развалом СССР подсветка была отключена в целях экономии энергии. Сами надписи сохранились, но стали безликими и потеряли свой шарм. Команда делает акцент на том, что в регионах наблюдается нехватка ночного освещения, а у городов нет единого дизайн-кода, они уверены, что решить эти две проблемы можно обратившись к наследию.

Съемки этого видео проходили летними вечерами в Новосибирске, а потом в течение осени команда искала правильную форму для снятого материала. «Зажигали» вывески с помощью After Effects, красили материал, экспериментировали с музыкой и монтажом. Чтобы съемки и монтаж были максимально приближены к реальности, команда обратилась в Краеведческий музей Новосибирска. Сотрудники музея предоставили отрывки кинохроники и разрешение на их использование, и все сразу встало на свои места.

Ребята рассказывают: «Пару лет назад, прогуливаясь по городу, мы заметили, что советских вывесок в городе достаточно много. Они зачастую незаметны, сливаются со старыми фасадами, крышами, ветшают и не реставрируются. Постепенно их демонтируют. И как-то сошлось – нам давно казалось, что нашему родному городу не хватает ярких пятен, вспышек, а тут вот они – стоят на крышах домов заброшенные, бери и зажигай. К тому же с этими вывесками многих людей связывают воспоминания из детства, это важно. Мы подумали, что это может стать крутой, интересной историей. Так получился этот проект».