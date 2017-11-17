Видеоролик Christie’s с портретами зрителей перед картиной Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

16 ноября на аукционе Christie’s ушла с молотка картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» – покупатель отдал за произведение искусства $450,3 млн., что стало абсолютным рекордом. Накануне продаж, аукцион устроил традиционную выставку произведений. Показ проходил в выставочном пространстве Рокфеллер–центра, в котором сотрудниками аукционного дома Christie’s была установлена скрытая камера, фиксирующая портреты посетителей, смотрящих на картину.

В результате был создан видеоролик, к монтажу которого привлекли известного фотографа Надава Кандера. Среди посетителей, попавших в кадр можно увидеть Леонардо ди Каприо, Патти Смит, советника по искусству Энтони Гранта и других.