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Голливудские звезды поют I Will Survive

Эмма Стоун, Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс и другие голливудские звезды по просьбе журнала W Magazine исполнили главный диско-хит конца 70-х I Will Survive. Видео приурочено к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.
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