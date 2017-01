Пошли своим путем

Adidas запустил рекламную кампанию со слоганом Original is never finished («Original не имеет границ»). В 90-секундном клипе снялись Снуп Дог, рэпер Stormzy, баскетболист Карим Абдул-Джаббар и художница Петра Коллинз, которая представила свою интерпретацию картины Боттичелли «Рождение Венеры». Саундтреком ролика выбрали ремикс песни My Way Фрэнка Синатры.