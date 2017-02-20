Хаски – «Панелька»

Так же как и в предыдущих работах музыканта («Черным-черно» и «Пуля-дура»), в новом видео нет никакого сюжета, действующих лиц или визуальных эффектов. Клип минималистичный, черно-белый, в центре внимания — сам Хаски, одетый в спортивный костюм. Он все так же несколько угловато двигается и закрывает руками глаза, словно хочет развидеть эти панельные дома в Чертаново. Видеоряд сопровождается текстом о том, что «большинство людей были зачаты в панельных домах и в них же и умрут».
«Панелька» — трек с нового альбома «Любимые песни (воображаемых) людей», который выйдет 1 апреля.
Первая видеоработа Хаски — клип на песню «7 октября» с острым политическим текстом. В нем не видно его лица — музыкант изначально не хотел его показывать. «Я жутко боюсь камеры — даже на концертах не открываю глаза. Пока я писал песни для себя и двадцати человек, с которыми пил пиво, было здорово. Как только начали подтягиваться левые люди, мне стало не по себе. Но у меня нет денег, чтобы нанять пул актеров, поэтому в остальных роликах в кадре только я. Людям нужна визуализация, а когда других ресурсов нет, приходится использовать тот, что есть. Если уж я стал рэпером и все мои друзья теперь меня „стебут“, деваться некуда — приходится делать это интересно», — рассказал Хаски в интервью Esquire.