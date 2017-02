Видео смонтировал соавтор Коэна Сэмми Слэббинк под руководством сына музыканта, Адама Коэна. Они использовали архивную съемку и неопубликованные ранее кадры. В самом начале клипа можно увидеть, как Коэн сидит на балконе и размышляет о состоянии своего здоровья: «Я чувствую себя намного сильнее, хотя на самом деле я намного слабее».

Traveling Light — песня с последнего альбома музыканта You Want It Darker, который вышел в 2016 году, за три недели до его смерти.