Лидер Black Keys выпустил клип на песню с нового альбома

Гитарист и вокалист Black Keys закончил работать над своим новым сольным альбомом Waiting on a song и выпустил клип на первый сингл Shine on Me, в котором артиста похищают инопланетяне.

В записи принял участие Марк Нопфлер из Dire Straits. "Я никогда с ним раньше не встречался, но решил в любом случае узнать, не возьмется ли он за гитарную партию. Я не дал ему никаких инструкций – просто попросил делать то, что он чувствует. Через два дня он отправил мне трек с добавленной туда гитарой, и это было совершенство! Этот гитарный звук нельзя спутать ни с чем», – признался Ауэрбах в интервью NPR music.