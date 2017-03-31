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Кендрик Ламар выпустил новую песню и клип на нее

Рэпер Кендрик Ламар опубликовал песню под названием Humble, а заодно представил снятый на нее видеоклип. Предположительно, трек войдет в новый альбом комптонского музыканта, ждать который осталось совсем недолго. Если поклонники верно истолковали намек Ламара, оставленный в песне The Heart Part 4, новая пластинка появится в сети уже 7 апреля.

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