Мистический перформанс на благотворительной ярмарке Натальи Водяновой

На прошлой неделе у фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» прошло очень важное событие. Состоялась благотворительная ярмарка Fabulous Fund Fair, ставшее одним из ярких событий Нью-Йорка в предверии Хэллоуина. Мероприятие прошло совместно с одним из ведущих мировых Фондов по изучению и борьбе со СПИДом amfAR.

Арт-директором ярмарки стал едва ли не самый известный художник современности Джефф Кунс, чьи произведения входят в очень престижные музейные и частные коллекции. За музыкальное сопровождение отвечали реп–испольнитель Nas и британская поп–звезда Charli XCX.

Ключевой частью программы стал иммерсивный спектакль The mystery of Clarkson family, созданный российской командой Laboratory ABC, при поддержке создателей проекта Sleep no More. Cо-режиссером выступила Марина Глухова (Laboratory ABC), декоратором – Нарине Аракелян, а продюсером – Ирина Парадная (IJ Group International). Основой для сюжета иммерсивного шоу стала загадочная история исчезновения семьи богатых иммигрантов, живших в Нью-Йорке во время второй мировой войны. Согласно легенде семья Кларксон, глава семьи, его жена и трое детей, жили в огромном небоскребе на Манхеттене. Но однажды Кларксоны пропали – как будто испарились в воздухе, оставив все свои богатства в особняке. Больше никто и никогда их не видел. Что случилось с семьёй и, в чем причина загадочного исчезновения? Найти эти ответы предлагаем в видео со спектакля The mystery of Clarkson family .