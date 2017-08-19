Sony запускает виртуальные экскурсии по Чернобылю

Компания Sony запускает проект для PlayStation VR, посвященный Чернобылю. Это виртуальная экскурсия по заброшенной Припяти и атомной электростанции, снятая панорамой 360 градусов.
Пользователи смогут также посетить радиолокационную станцию «Дуга», парк развлечений, бассейн «Лазурный», местную больницу, школу и другие места.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
В качесте иллюстрации использована работа польского фотографа Адама Ожеховского (Adam Orzechowski). Остальные снимки можно посмотреть на сайте Esquire.