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Sony запускает виртуальные экскурсии по Чернобылю

Проект выйдет на PlayStation VR.

Компания Sony запускает проект для PlayStation VR, посвященный Чернобылю. Это виртуальная экскурсия по заброшенной Припяти и атомной электростанции, снятая панорамой 360 градусов.

Пользователи смогут также посетить радиолокационную станцию «Дуга», парк развлечений, бассейн «Лазурный», местную больницу, школу и другие места.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

В качесте иллюстрации использована работа польского фотографа Адама Ожеховского (Adam Orzechowski). Остальные снимки можно посмотреть на сайте Esquire.

editor-zhanel
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