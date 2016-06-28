Всеволод «Север» Черепанов: «Мне бы хотелось сняться в кино»

Как начинается твой день?
Как день любого обычного человека: я просыпаюсь, открываю глаза, иду в душ, потом завтракаю. Раньше с утра выходил на пробежку, но в последнее время часто путешествую, режим сбивается. Теперь бегаю днем или даже вечером, стараюсь делать это не реже четырех раз в неделю.
Представь, что ты проснулся в плохом расположении духа и чувствуешь себя не очень. Что ты будешь делать?
Я побегу. Заставлю себя и побегу. Иначе потом буду себя корить. Я знаю, что после пробежки чувствую себя гораздо лучше.
Когда ты начал бегать?
Если речь не о серьезном увлечении — то достаточно давно. Я рисовал и продолжаю рисовать граффити, поэтому как-никак обладаю базовыми навыками бега. Пару лет назад я осознал, что это приносит мне удовольствие, и уже с полгода занимаюсь бегом осознанно.
Есть люди, которые на пробежке смотрят себе под ноги или четко вперед, а есть «мечтатели», которые смотрят по сторонам. Ты из каких?
Точно второй. Я даже маршрут никогда заранее не выстраиваю. Просто выхожу и бегу интуитивно, так же интуитивно поворачиваю — не люблю бегать по одному и тому же маршруту.
Ты говоришь, что часто путешествуешь. У тебя есть любимые маршруты в других городах?
Да, последнее время часто бываю в Париже, мне нравится там в XIII округе бегать. В Лондоне немного банальный маршрут — Гайд парк. В Москве бегаю по своему району на Домодедовской.
На твой взгляд, как тесно связаны мода и спорт?
Спортивные вещи сейчас очень плотно интегрируются в моду. Надеюсь, вещи станут более удобными. Мне кажется, в какой-то момент модная одежда стала неносибельной — я, например, год назад вообще отказался от джинсов. Сегодня, кстати, редкий день, когда я не в спортивных брюках. Хоть эти брюки от спортивных по виду не отличишь.
Как любой модный тренд, этот тоже пройдет...
Думаю, он трансформируется во что-то еще более удобное. Лет 50 назад люди не могли себе представить, что можно ходить по городу в спортивном костюме. Наверняка они думали: «Что может быть удобнее тех вещей, которые мы носим сейчас?»
А как ты относишься к всплеску интереса к русской моде на западе?
Они были просто закрыты от этого всего, а интерес всегда возникает к тому, чего ты не знаешь. В какой-то момент все просто совпало — с Демной (Гвасалия, креативный директор Balenciaga. — Esquire), с Lumpen, с Гошей Рубчинским. Все взаимосвязано. Моя толстовка стала популярной в том числе потому, что Лотта (Волкова, стилист и близкая подруга Демны Гвасалия. — Esquire) пришла в ней на первый показ Демны для Balenciaga. Так что мне все это на руку.
А как тебе кажется, у российской моды есть будущее за пределами этого хайпа? И как ты оцениваешь свою карьеру в этом смысле?
Я надеюсь, что моя карьера будет дальше развиваться за пределами этого... хайпа. Хайп. Такое слово...
Согласна, но это, пожалуй, самое точное определение.
Популярность.
Принято. Так каким ты видишь развитие своей карьеры?
Я хочу шить одежду. Я уже год примерно работаю над созданием коллекции.
На твоей первой толстовке написано Russian Mafia. New World Order. Я читала, что вы с Дуней (Авдотья Александрова, основатель модельного агентства Lumpen. — Esquire) гуляли в Париже и она рассказывала тебе про явление под названием Russian Fashion Mafia (it-girls, известные миру благодаря street-style блогерам. — Esquire).
Да, куда бы я ни приехал, я встречаю толпы русских. Кажется, будто они везде.
Есть хороший стенд-ап американского комика Дэна Содера про русский акцент — он там рассказывает, что если ты оказался не в том районе и тебе грозят неприятности, имитируй русский акцент, русских все боятся, это тебя спасет.
У меня такое было в Париже, к нам пристали два араба, мы просто начали говорить на русском, и они резко развернулись и ушли.
У слогана с твоей толстовки есть и третье дно, если учесть политическую обстановку. Тебя это не смущает?
Об этом я не задумывался, но меня это не смущает. Это свобода слова. Мне вообще писали ребята из США, рассказывали какие-то масонские истории. Каждый может найти в этом свой смысл, и мне это очень нравится. Я вкладывал один смысл, а люди нашли другие трактовки.
Я читала, что большинство заказов у тебя как раз из США и внезапно Австралии.
Я сейчас поглощен работой над коллекцией, поэтому лично не занимаюсь онлайн-продажами. Если честно, мне тяжело работать в онлайне, потому что я не вижу покупателя. Иногда мне не хочется, чтобы какой-то конкретный человек носил мою толстовку. Это просто субъективное ощущение. Я скорее подарю толстовку какому-нибудь простому парню, чем продам ее «хайповому» моднику с ужасным инстаграмом.
Мода на моделей тоже поменялась, все чаще на показах не лица из топа сайта models.com, а люди с интересной внешностью. Как думаешь, откуда эти новые стандарты красоты?
Глаз замылился. Неинтересно смотреть на одно и то же все время. Так что это тоже новая ступень. Большинство в индустрии сейчас видят красоту именно в таких людях. Наверное, мы, наконец, научились смотреть людям в глаза, чему я очень рад.
А как ты попал в эту индустрию?
Очень тупая история. Я добавился к девочке Вконтакте познакомиться, и она меня отправила к Дуне. Дуня на меня посмотрела и сказала: «Ты крутой, давай к нам в агентство».
И ты ни разу не сомневался?
Нет.
Сразу подумал: «А что с того, стану моделью?»
А почему нет? Любой вопрос нужно расценивать, как возможность, а любая возможность куда-то тебя приведет.
Тебя ничего не держало?
Учеба. И я жил в Твери. Но на тот момент я уже от этого устал.
А когда ты впервые оказался по работе в Европе?
Это был первый показ Гоши Рубчинского в Париже. В первые же пять минут в городе я пошел на другой кастинг и оказался на подиуме Walter van Beirendonck.
Не растерялся...
Я быстро адаптируюсь.
А когда ты начал осознанно выбирать себе одежду?
Я всегда осознанно выбирал одежду.
Ну, нет!
Да, да, да. Даже в маленьком возрасте. У меня есть старший брат, большинство вещей мне доставалось от него. Самый крутой лук у меня был в 10-11 лет: я ходил в трубах G-Unit, кепке NYC и белых кедах. Сейчас мой вкус очень быстро меняется. Я бы уже не оделся, как 10 месяцев назад. И, да, я убежден, что одежда может многое сказать о человеке. У нас с Дуней есть тема: она может сказать о человеке все по его лицу, а я — по его одежде.
Я видела в твоем инстаграмме отличное леопардовое пальто...
Это с показа ЦУМа фотография.
Жаль. А ты бы так сам оделся?
Конечно, почему нет? Я соблюдаю дресс-код, просто стараюсь находить неочевидные решения. Когда летал с Дуней в Канны, у меня просто не было выбора — либо приходишь в смокинге, либо вообще не проходишь. Но у меня есть беговая рубашка Nike, если надеть ее с костюмом — не отличить от обычной рубашки; получается сочетание на грани.
А у тебя есть любимые дизайнеры?
Назир Мажар, очень люблю его. У меня, правда, не так много его вещей. Кепки и брюки. Ненавижу заказывать с сайтов, ждать. Я люблю прийти в магазин и примерить.
Многие считают офф-лайн шоппинг тратой времени.
Я импульсивный покупатель, у меня по-другому не бывает.
Ты во всем импульсивный? Сотрудничество с Nike тоже было импульсивным?
Нет. Это, скорее, давняя мечта и еще одна возможность. Мне очень понравилось сниматься в ролике Nike. Наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сняться в кино. Моделинг для меня — промежуточная стадия. Видео намного круче. Сам снимать видео я бы не стал, но мне нравится фотографировать — так что если и встану по другую сторону объектива, то с фотоаппаратом в руках.