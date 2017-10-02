30 лет «Взгляду»: лучшие музыкальные клипы передачи

30 лет назад, 2 октября 1987 года, в эфир вышел первый выпуск программы «Взгляд». Ее любили за актуальность, остроту, интересные сюжеты, за ведущих и, конечно, за музыку – передача открыла советскому зрителю русский рок. Esquire впоминает знаковые клипы, показанные в эфире «Взгляда».

Алиса – «Аэробика»

О съемках клипа вспоминает один из «взглядовцев» Евгений Додолев:

«Идея первого «взглядовского» музыкального клипа (на песню «Аэробика» группы «Алиса») родилась августовской ночью в пансионате для сельскохозяйственных академиков в Никитском ботаническом саду. Константин Кинчев путешествовал по Крыму со своей женой Александрой Панфиловой (кстати, родственницей ведущего «Взгляда» Владимира Мукусева) и я пригласил их погостить в номере Константина Эрнста (мы вместе отдыхали тем летом в НБС). Два Кости нашли общий язык. Во время ночных возлияний на балконе и родилась идея этого видео. Которое потом – перед самым эфиром! – втрое сократил режиссёр Иван Демидов. Но обошлось без скандала».

Кино – «Печаль»

Клип на одну из самых знаменитых песен Виктора Цоя сняла съемочная группа программы «Взгляд». Ролики на «Стук», «Звезду по имени Солнце», «Песню без слов» и «Пачку сигарет» тоже сделали взглядовцы.

Кстати, в одном из выпусков «Взгляда», посвященному кооперации в СССР, принимал участие Виктор Цой.

Аквариум – «Поезд в огне»

За несколько часов до выхода в эфир режиссер Сергей Дебижев и Борис Гребенщиков перемонтировали клип – их не устроила версия Виктора Макарова, также участвовавшего в съемках. В ролике использовался паровоз, арендованный у музея старинных паровозов в Шушарах, и костюмы из Театра юного зрителя.

Чайф – «Религия»

Клип на эту песню был снят в 1989 году съемочной группой программы «Взгляд» и показан в эфире программы.

Агата Кристи – Viva Kalman

Широкую популярность свердловская группа Агата Кристи обрела именно благодаря «Взгляду». Клип на песню Viva Kalman снимала съемочная группа программы.