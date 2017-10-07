«Программу «Взгляд» мог бы возродить такой ведущий, как Юрий Дудь»

АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ

Если представить себе Советский Союз как бутылку, то передача «Взгляд» была горлышком этой бутылки, через которую люди искренне, иногда наивно, искали выход из того нравственного тупика, в который попала наша страна.

Перезапуск «Взгляда» возможен, вопрос – где его показывать? На федеральном телевидении места нет.

«Взгляд» ушел из эфира только по одной причине – мы не смогли вовремя найти хорошего ведущего. Для такой передачи нельзя взять любого, нужны содержательные люди, которые чувствуют время и увлечены темой.

Из современных журналистов только Юрий Дудь попадает в интонацию «Взгляда». Его выпуск про Бодрова – зрелая журналистика, в ней есть глубина, деликатность и качество. Особенно мне запомнилось его интервью с Сергеем Бодровым – тот плачет, хотя Юра ни разу не задал вопрос, чтобы заставить того плакать.

Сегодня большинство программ на телевидении снимают в жанре пошлости, а их содержание составляют глумление и экскременты. Не умею делать пошлые программы, поэтому и улучшать их не в силах.

Я бы очень хотел высказываться о нынешней общественно-политической ситуации без ущерба для здоровья, поэтому, если бы была возможность, я бы стал ведущим.

В новом «Взгляде» я бы освещал тему муниципальных депутатов, ведь они избрались явно не для карьерного роста. Сделал бы сюжет про избирательную кампанию Алексея Навального, исследовал бы достижения Владимира Путина.

Я бы точно не делал то, чем занимается телеканал «Дождь». Не стал бы кричать о том, что все плохо и будет только хуже и только оппозиция самая умная и хорошая.

Я не скучаю по телевидению. Мне кажется, телевидение скучает без меня.

АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО

Секрет успеха «Взгляда» заключался в том, что он появился в нужную эпоху и в нужное время.

Значение передачи в том, что она была. Это было доказательством того, что телевидение на что-то способно.

То время кончилось, кончилась и потребность во «Взгляде». Программа умерла, перестраивать ее не нужно. Знаете, как в том анекдоте говорилось: «Доктор сказал: «В морг!», значит – в морг».

Потребности нет, так как люди не хотят особо задумываться и ждут готовых рецептов. Мы же в то время думали, что же делать, и думали вместе со всей страной.

Иногда нам казалось, что мы делаем полный бред. Иногда думали, зачем ругали человека, ведь он все сделал прекрасно. Была масса косяков, в этом, наверное, и была прелесть программы. Мы просто делали все искренне – без галстуков.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

«Взгляд» 1987 года – это информационная революция.

За время работы в программе мне постоянно ставили задачи: «пойди туда – не знаю куда, сделай то – не знаю что, желательно вчера, желательно минимальными людскими ресурсами и за минимальные деньги». У меня ни разу не было провала, что-то было лучше, что-то хуже.

Я считаю, что «Взгляд» потерял свою остроту и востребованность еще в 1991 году. Та уникальность и эксклюзивность, которая была в самом начале проекта, исчезла. Поэтому для меня возрождение телепередачи – идея бестолковая. А в нынешних политических условиях – невозможная.

Чтобы снова стать ведущими «Взгляда», нам нужно несколько деградировать. Прошло уже 30 лет, если человек за это время ничего не сделал, значит, он умер при жизни.

Я не вижу сейчас ни одного борца за новое телевидение, более того, я не вижу нового телевидения как такового и его перспектив. С появлением интернета каждый человек стал средством информации.

Интернет обнажил истинный уровень сознания, интеллектуального развития, желаний и потребностей общества. И эта картина мне не очень нравится.

В нынешнем телевидении нет вольницы Дикого Запада, которая была в начале 1990-ых. Оно стало предельно структурированным и клановым. На телевидении успешен тот, кто обслуживает государство, – новостное информационное вещание. Альтернативной точки зрения в обществе нет – обыватель всем доволен.

ЭДУАРД САГАЛАЕВ

Есть телеканал «Дождь», который выполняет свою миссию. Наша телепередача была не дождем, а ливнем – очищающим и освежающим.

Когда мы создавали программу, косяков было немало. Я, например, не разрешил ей с самого начала называться «Взгляд» – вместо этого была «Информационно развлекательная программа для молодежи». Из-за этого мы потеряли время, которое работало бы на бренд.

Еще одного «Взгляда» никогда не будет, он и не нужен. Сегодня, если и будет подобная программа, в ней будут другие ведущие и другие темы.

Я представляю ее возрождение с таким ведущим, как Юрий Дудь.

У меня хороший нюх на людей, я сразу могу определить их потенциал. Многим известным личностям на современном телевидении я дал шанс проявить себя, например, Игорю Шестакову и Диме Киселеву.

Как бы эгоистично не звучало, но больше всего я скучаю по своим телепередачам – «7 дней» и «12 этаж».

Если бы «Взгляд» вернулся в эфир, я бы освещал все темы, которые не освещают на современных телеканалах.

КИРА ПРОШУТИНСКАЯ

«Взгляд» – больше чем передача, это явление. Как сейчас говорят – акция, некий способ перестройки сознания и ментальности наших людей.

Я с командой создавала первые выпуски, мы сделали формат, разработали сюжеты и нашли ведущих. Мы были молоды и хотели, чтобы на телевидении работали свободные европеизированные люди.

Мне кажется, мы очень многое сделали для того, чтобы люди думали и ощущали себя свободными. Мы работали как проклятые и создали нечто оригинальное.

На современном телевидении мне не хватает правды, не хватает таких передач как «Взгляд» и «Пресс-клуб». Понятное дело, сейчас все стало гораздо профессиональнее, создаются прекрасные ток-шоу. Но когда людей натаскивают только на желтизну и на маргинальные истории, кажется, что это этическое предательство журналистской профессии.

Мы не должны делать мир и людей хуже. Наоборот, мы должны помогать им становиться лучше и уверенней в себе.

На телевидении мне бы хотелось говорить о том, почему в стране так трудно живется, почему все дорожает. Хочется объяснить ситуацию людям, чтобы они либо поняли это и приняли, либо делали выводы. Нужно освещать все то, что происходит в нашей стране, – не на Украине и не в США.