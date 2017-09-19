Все, что нужно знать о новой адаптации «Хранителей»

Спустя более 30 лет после выхода первого комикса о «Хранителях», наконец, появится его достойная телевизионная адаптация. Оригинальная серия, придуманная Аланом Муром в 1986 году, в корне пересмотрела концепцию супергероев, переписала историю и охватила советско-американские отношения в период Холодной войны и нависающую угрозу третьей мировой войны. Переизданные в виде графического романа, «Хранители» заслуженно считаются одними из лучших работ в этом жанре – но успешной экранизации комикса нет по сей день. Да, существует киноверсия Зака Снайдера 2009 года, но она не пришлась по душе ни критикам, ни зрителям.

Первые слухи о том, что за проект возьмется Дэймон Линделоф («Оставленные») стало известно летом. На этой неделе американский сценарист официально подтвердил свое участие в работе над сериалом для HBO. И, пока проект находится в разработке, мы расскажем все, что известно о нем на данный момент.

Что случилось с Заком Снайдером?

Два года назад ходили разговоры, что «Хранителей» для HBO снимет Зак Снайдер. Но в итоге режиссер оказался занят разрушением расширенной вселенной DC – а именно съемками ужасного «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости», и работой над «Лигой Справедливости» (которая вот-вот выйдет). Учитывая тот факт, что Снайдер уже снял провалившийся в прокате фильм «Хранители» в 2009 году, не удивительно, что HBO не доверили ему этот проект.

Почему Линделоф?

Сняв «Остаться в живых» и «Оставленных», Линделоф в полной мере доказал свой профессионализм, поэтому руководители HBO могут со спокойной душой поручить ему «Хранителей». Кроме того, он действительно умеет адаптировать книги под телевизионный формат, ведь изначально «Оставленные» – это роман писателя Тома Перротты 2011 года, который Линделоф расширил до трех потрясающих сезонов. А это значит, что можно не бояться, что Линделоф выйдет за пределы видения Алана Мура и создаст сериал, который не наскучит нам за несколько часов. И, самое главное: он фанат. По словам режиссера, комиксы Алана Мура до сих пор имеют влияние на его работы: «Флэшбэки, нелинейное повествование, глубоко порочные герои – вот то, что я стараюсь вложить во все, что пишу», – рассказал он Comic Book Resources в 2009 году.

Day One. Публикация от Damon (@damonlindelof) Сен 19 2017 в 10:49 PDT

Когда «Хранители» выйдут на экраны?

К сожалению, не скоро. Линделоф подтвердил свое участие в разработке сериала на этой неделе, выложив в Instagram снимок статуэтки c одним из Хранителей, Ночной Совой. Под фото значилась лаконичная подпись: «День первый». Впереди долгий путь, и ожидания от нового проекта высоки.