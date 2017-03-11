Фильмы на выходные: «Т2: Трейнспоттинг», «Конг: Остров черепа» и «Зверопой»

«Т2: Трейнспоттинг»

Со времен первого «Трейнспоттинга» прошло 20 лет. Марк Рентон, когда-то сбежавший от друзей с 16 тысячами фунтов, возвращается в родной Эдинбург. Старые знакомые практически не изменились: Бегби все эти годы просидел в тюрьме, Кочерыжка пытается слезть с героина и найти работу, Кайфолом подрабатывает мелким мошенничеством — шантажирует богачей при помощи своей девушки, приехавшей в Шотландию из Болгарии. Все трое держат на Рентона зуб и винят его во всех своих бедах. «Т2: Трейнспоттинг» — продукт чистой ностальгии. Дэнни Бойл помирился с Юэном МакГрегором (с которым они не разговаривали все 2000-е) и задумал экранизировать «Порно» Ирвина Уэлша, продолжение романа на «Игле». И вроде такое решение встраивается во все культурные тренды последних лет: сейчас идет волна ностальгии по 90-м, так почему бы не сделать сиквел культового фильма про шотландских наркоманов, когда-то определившего образ «крутой Британии». Но на самом деле ретромания у Бойла исключительно личная: большая заслуга режиссера в том, что фильм он снимает в первую очередь для себя. Ему 60, и это нормально, что ему хочется вспомнить молодость.

Второй фильм, конечно, хуже первого: в нем уже нет той свежести и безумной энергии, и это понятно — новый «Трейнспоттинг» все-таки про кризис среднего возраста. Возможно даже, если вы не видели первую часть, в новом фильме вы не увидите ничего интересного. Но плохим его тоже нельзя назвать: тут много смешных и трогательных моментов, и Бойл не разучился снимать; «Т2» скорее просто менее цельный — как встреча старых друзей, которые соскучились друг по другу, но не знают, о чем поговорить. Единственный момент, когда за фильм становится стыдно — это повторение монолога про «выбирай жизнь», в котором Рентон теперь обличает Facebook и телефоны Samsung. В остальное время скорее радостно снова увидеть героев первого «Трейнспоттинга».

«Конг: Остров черепа»

Это не продолжение фильма Питера Джексона 2005 года, а очередная перезагрузка. Действие происходит в 1973 году, вскоре после окончания Войны во Вьетнаме. Правительственные спутники обнаруживают неизвестный остров в Тихом Океане, группа ученых отправляется исследовать его и еще берет с собой британского следопыта, военного фотографа и отряд солдат — на всякий случай. На острове их, разумеется, поджидает куча проблем: недружелюбные туземцы, огромная обезьяна Кинг-Конг и другие чудовища. «Остров черепа» — прекрасное развлекательное кино: динамичное, визуально впечатляющее и с огромными монстрами, от которых в нескольких моментах буквально захватывает дух. Все сцены сражений с ними (и сражений монстров друг с другом) отлично придуманы — в особенности самая первая, когда Конг пытается сбить вертолеты из воздуха. При этом, конечно, от такого фильма не стоит ожидать глубокой истории или даже хорошо прописанных человеческих персонажей. Это развлекательный фильм про монстров — ни больше, ни меньше.

Авторы при этом еще попытались смешать приключенческий фильм с военным боевиком про Вьетнам: тут есть отсылки к роману «Сердце тьмы» (а американские ученые в «Конге» оказываются в первую очередь колониалистами) и прямые цитаты к его экранизации, а также к «Апокалипсису сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы (заходящее солнце, вертолеты и даже напалмовая атака). В «Острове черепа», кстати, даже есть сцена после титров, моду на которые завели Marvel. Warner Bros. хотят превратить свои фильмы про монстров в отдельную вселенную — в нее уже входят «Остров черепа» и «Годзилла», а в одном из будущих фильмов Годзилла и Кинг-Конг встретятся.

«Зверопой»

На этой неделе плохо с интересными премьерами, так предлагаем посмотреть мульфильм «Зверопой», который идет в кино со 2 марта (и который в оригинале называется просто «Пой» — но прокатчики явно решили вызвать ассоциации со «Зверополисом»). Действие происходит в мире антропоморфных животных. Коала Бастер унаследовал от своего отца театр и пытается сделать все, чтобы его не пришлось закрывать. Ему приходит в голову устроить шоу талантов, что-то вроде звериного «Голоса». Из-за ошибки его секретарши за победу в конкурсе полагается не тысяча долларов, а 100 тысяч — и поэтому показать свои музыкальные таланты приходят все. Свинья с 25 детьми, эмоциональная девушка-дикобраз, горилла-подросток из семьи грабителей и так далее. В оригинале животных озвучивают звезды вроде Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун или Скарлетт Йоханссон, но и по-русски «Зверопой» тоже имеет смысл смотреть — несмотря на простой сюжет, мультфильм трогательный, добрый, не скучный и с хорошей музыкой (от The Beatles, Леонарда Коэна, Элтона Джона до Queen с Дэвидом Боуи). «Зверопой», кстати, снял не последний человек в мире кино —Гарт Дженнингс, режиссер «Автостопом по галактике» и десятка клипов для групп вроде R.E.M. и Radiohead.