Фильмы на выходные: «Живое», «Манчестер у моря» и «Могучие рейнджеры»

«Живое»

Шестеро исследователей на Международной космической станции принимают зонд с образцами марсианского грунта и обнаруживают в нем одноклеточный организм — первое доказательство внеземной жизни. Но организм достаточно быстро перестает быть одноклеточным, начинает расти (и напоминает что-то вроде большой морской звезды), демонстрирует признаки интеллекта — и начинает убивать астронавтов одного за другим.

Сравнение «Живого» с оригинальным «Чужим» неизбежно. Это такой же научно-фантастический хоррор про одного-единственного инопланетянина, который охотится за людьми в закрытом пространстве космического корабля. Как и «Чужой», фильм шведского режиссера Даниэля Эспиносы — камерная фантастика в духе классических писателей вроде Роберта Хайнлайна или Артура Кларка: команда профессионалов должна одолеть необычную и экзотичную угрозу, используя в первую очередь свой интеллект. Несмотря на некоторую вторичность фабулы, фильм прекрасно работает. Эспиноса понимает, что саспенс может заменить впечатляющие спецэффекты, а следить за реакцией и поведением людей гораздо интереснее, чем за инопланетным чудищем.

«Живое» отлично набирает темп и не теряет его до самого конца: монстр растет и в прямом смысле начинает разрушать МКС, а героям становится все труднее выживать. У них нет оружия или способа коммуникации с инопланетянином, так что весь фильм крутится вокруг средств борьбы, которые могут придумать герои. Звездный состав актеров (включая Джейка Джилленхола, Райана Рейнольдса и Ребекку Фергюсон из последнего фильма из серии «Миссия невыполнима») только помогает делу. Да, «Живое» сделан максимально по учебнику, почти без неожиданных находок, но сделан хорошо.

«Манчестер у моря»

Один из главных фаворитов прошедшего «Оскар», пронзительная драма американца Кеннета Лонергана. Угрюмый Ли Чендлер (Кейси Аффлек) подрабатывает слесарем в многоквартирном доме. Он узнает о смерти родного брата, который, как оказалось, оставил ему на попечение своего 16-летнего сына. Ли возвращается в родной город Манчестер-у-моря, чтобы похоронить родственника и разобраться, что делать дальше с племянником.

По описанию «Манчестер» похож на классический фильм про белых людей и их семейную трагедию, который вынимает у зрителя душу и заставляет его плакать. С одной стороны, это действительно так: у героев дела обстоят еще хуже, чем кажется в начале фильма (Ли пережил личную трагедию, из-за которой, собственно, и уехал из родного города — об этом мы узнаем позже). Но все гораздо сложнее. Логерган не задается целью заставить зрителя плакать (хотя грустно неизбежно станет), а щедро вводит в фильм иронию и юмор. Ирония — вообще главное достоинство этого фильма. Например, в один из ключевых моментов героя пытаются вкатить на каталке в машину скорой помощи, но у медбратьев ничего не получается, и они несколько раз пытаются затолкнуть кресло через заднюю дверь. Этот эпизод больше напоминает комическую сцену из какого-нибудь фильма с Чарли Чаплином, но в «Манчестере» он смотрится абсолютно уместно. Потому что в жизни всегда есть место юмору, и иногда лучшая реакция на трагедию — это смех.

«Манчестер», кроме прочего, держится на игре Кейси Аффлека, который получил за роль в фильме «Оскар». Он идеально изображает убитого горем человека, который при этом пытается занять себя какими-то делами. По сути, весь фильм мы смотрим, как Ли Чендлер ходит по родному городу и разбирается с бытовыми делами: организовывает похороны брата, помогает племяннику с личной жизнью, ищет работу и так далее.

«Могучие рейнджеры»

«Могучие рейнджеры» — один из самых странных феноменов 90-х: американский сериал про подростков-супергеров, начавший выходить в 1993 году, был основан на японском сериале «Супер Сэнтай». Рейнджеров без масок играли американские актеры, но все экшен-сцены, где герои сражаются с огромными монстрами, были вырезаны из японского оригинала. Сериал при этом всегда оставался умеренно популярным, и новые версии выходят до сих пор — двадцать четвертый сезон, например, начался в этом году. От перезапуска «Могучих рейнджеров» в кино никто ничего особенно не ждал, и, возможно, именно поэтому критики так хорошо на него реагируют.

Сюжет предельно простой: пятеро подростков, которых сводит вместе случай, оказываются новой инкарнацией древних войнов, которых зовут Могучими рейнджерами. Им нужно победить злодейку Риту Репульсу, мечтающую завладеть могущественным Зео-кристалом. Если у вас кружится голова от этих названий и слов, это нормально: мифология серии никогда не отличалась утонченностью — в конце концов, в основе лежит японский сериал, в котором гигантских монстров изображали люди в костюмах.

Новые «Рейнджеры» балансируют между двумя вещами (и обе ей удаются одинаково хорошо): подростковым фильмом про поиски себя, что-то вроде «Клуба завтрак», и, собственно, японским жанром токусацу (китчевыми историями о супергероях с монстрами, дешевыми спецэффектами и общей атмосферой веселого безумия). Передать атмосферу веселого безумия особенно хорошо получается у Элизабет Бэнкс, которая играет злодейку Репульсу: она получает максимальное удовольствие от того, что снимается в таком нелепом фильме. Ребут «Рейнджеров» подавался, как мрачная и серьезная перезагрузка серии, но лучшие моменты в фильме случаются, когда авторы включают иронию и вспоминают, что на самом деле это забавный сериал, нарезанный из японских шоу про гигантских монстров.