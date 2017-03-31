Фильмы на выходные: «Призрак в доспехах», «Лекарство от здоровья» и «Путешествие времени»

«Призрак в доспехах»

Оригинал – японское аниме «Призрак в доспехах» – вышел в 1995 году и моментально заработал статус культового. Мрачная, но красивая киберпанк-вселенная, в которой главная героиня ищет ответ на вопрос «что такое личность?». Двадцать с лишним лет спустя в Америке решили сделать римейк в виде фильма и со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Обсуждение нового «Призрака в доспехах» крутилось в основном вокруг того, что актрису с европейской внешностью взяли на роль азиатского персонажа, что печально: обсудить тут есть что и кроме этого. Сюжет в фильме схож с оригиналом: девушку по имени Мира спасают из пожара, ее мозг пересаживают в механическое тело и делают из нее боевого киборга. Она работает на правительственный контртеррористический Девятый отдел и охотится за преступником по имени Кудза; при этом Мира плохо помнит свое прошлое и, по сути, весь фильм пытается найти себя.

Американский «Призрак в доспехах» чуть менее изящный, чем оригинал, но все еще очень красивый — мир будущего с неоновыми цветами, роботами в огромном холодном мегаполисе показан блестяще. Проблемы начинаются на уровне сценария — фильм отчасти отталкивается от оригинала но все-таки упрощает главную мысль, форматируя для блокбастера Однако это все еще сложное, запутанное и интересное кино, а к роли потерянного киборга Йоханссон будто бы шла всю жизнь: она идеально изображает человека, запертого в механическом теле и занятого поисками своего «я».

«Лекарство от здоровья»

Молодого сотрудника финансовой компании с Уолл-стрит по фамилии Локхарт (его играет болезненный Дейн Дехан), провинившегося перед начальством, отправляют с заданием в швейцарский санаторий. Ему нужно вернуть в Нью-Йорк директора компании, чтобы тот подписал бумаги о слиянии с конкурентами. Задание оказывается сложнее, чем казалось на первый взгляд: из санатория не так-то просто выбраться и он, разумеется, хранит несколько зловещих тайн.

Санаторий доктора Фольмера (которого с большей отдачей играет Джейсон Айзекс) выглядит по-настоящему пугающе — с мрачными коридорами, синими стенами и медицинскими механизмами неясного назначения; здесь то и дело кто-то стонет, что-то булькает или чавкает. Локхарт видит галлюцинации, и странные, неземные, сюрреалистические образы удаются режиссеру Вербински особенно хорошо.

«Путешествие времени»

Буквально документальный фильм в духе National Geographic от режиссера Терренса Малика: грандиозная лента об истории Вселенной и Земли, которую Малик задумал еще в конце 70-х.

Это медленное и красивое кино — от которого, впрочем, не стоит ждать каких-то размышлений о жизни. Съемочная группа «Путешествия времени» объездила всю планету, от Гавайских островов до Папуа – Новой Гвинеи, и здесь достаточно съемок на натуре. Но и компьютерную графику Малик тоже использовал: чтобы изобразить, например, динозавров.