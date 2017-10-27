Куда пойти лечиться

Заново родиться

Древние люди время от времени заживо закапывали друг друга в землю, оставляя в почве небольшое отверстие для воздуха. Обряд позволял ощутить эмоции, испытываемые при рождении. Также погребенный мог остаться наедине со своими мыслями на длительное время. В современном мегаполисе человека кладут в капсулу для сенсорной депривации, похожую на космический корабль и заполненную раствором английской соли. Капсула не пропускает звуков и запахов. Сеанс в замкнутном пространстве длится час. Среди негативных последствий – депрессия, заторможенность и галлюцинации (для психически неустойчивых). Среди позитивных – снятие депрессии, заторможенности и стресса.

Сколько стоит? От 500 до 2500 рублей

Куда идти? Флоат-центры «Эмбрио», студия «Персона» на ArtPlay.

Узнать о предках

Генетический тест по слюне

Для того, чтобы выявить унаследованные от родителей таланты, построить генеалогическое древо и установить причину более 600 наследственных заболеваний – достаточно плюнуть в пробирку, доставленную курьером. Не следует забывать, что единственным общим предком для всех людей считается одноклеточный организм, LUCA (Last Universal Common Ancestor. – Esquire), напоминающий примитивную бактерию. По некоторым данным LUCA был анаэробным организмом, получавшим энергию от окисления минеральных веществ, и обитал вблизи черных курильщиков.

Сколько стоит? от 19 990 рублей

Куда идти? Компании Genotek, Atlas и другие.

Найти гармонию

Тренировка мышц малого таза

Во время процедуры датчик аппарата Pelvic Health из золота, серебра или медицинской меди прикладывается к паху, а на экране отображается, как ведут себя мышцы тазового дна при нагрузках. Не лишним будет знать, что тренировки этих мышц стимулируют усиление кровотока в области малого таза, улучшают работу внутренних органов, вырабатывающих тестостерон и помогают при профилактике пролапса органов малого таза. Кроме того, буддисты используют эту технологию для выполнения ашвини-мудры, что в свою очередь облегчает выполнение практики мула бандха, позволяющей найти физическое местоположение активирующей точки муладхара-чакры. Последняя, в свою очередь, помогает найти гармонию, равную той, что испытывали Адам и Ева до грехопадения.

Сколько стоит? 4 800 рублей

Куда идти? World Class Олимпийский

Быть в безопасности

Тестирование на ВИЧ по слюне

Обратившись в одну из аптек, адреса которых указаны на сайте проекта Safe Box, можно бесплатно получить коробку с набором для тестирования на ВИЧ и двумя презервативами. Не лишним будет напомнить, что в июле 2016 года в докладе ООН назвала Россию эпицентром мировой эпидемии ВИЧ. По оценке Минздрава, в России живут около 900 тысяч человек с ВИЧ, по оценке Всемирной организации здравоохранения – 1,4 миллиона. Продолжительность тестирования на ВИЧ – 20 минут. Напомним, что 2013 году за это же время непутевый оренбуржец успел угнать автомобиль, врезаться в ворота ночного клуба, насмерть сбить пешехода и начать бегство, но к тестированию на ВИЧ данный факт отношения не имеет.

Сколько стоит? Бесплатно.

Куда идти? «Добрая аптека» на Китай-Городе, магазин «Индиго» у метро Театральная и так далее.