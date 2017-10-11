Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

В Голливуде разразился крупный скандал – одного из самых знаменитых и влиятельных продюсеров Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и насилии по отношению к молодым женщинам. Расследование было опубликовано в газете The New York Times 5 октября. В материале говорилось о том, что продюсер приглашал девушек в номер отеля, где заставлял их делать себе массаж или наблюдать за тем, как он принимает душ, а в знак благодарности обещал помочь с карьерой. Журналисты ссылались на заявления сотрудниц компаний Вайнштейна Miramax Films и Weinstein Company.

10 октября о домогательствах со стороны Вайнштейна рассказали Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Пэлтроу было 22 года, когда ее утвердили на роль в фильме «Эмма», который продюсировала Weinstein Company. По словам актрисы, незадолго до начала съемок Харви Вайнштейн пригласил ее к себе в отель, начал приставать и предлагать массаж. «Я была ребенком, я только что подписала контракт и я была в ужасе», – поделилась актриса, позже получившая «Оскара» за роль в спродюсированном Вайнштейном фильме «Влюбленный Шекспир». Она рассказала, что отказала продюсеру и пожаловалась Брэду Питту, с которым встречалась на тот момент. После этого Вайнштейн попросил ее больше не распространяться о случившемся. «Я думала, что он меня уволит», – добавила актриса.

Анджелина Джоли рассказала, что столкнулась с домогательствами продюсера в конце 1990-х, перед выходом «Превратностей любви». «У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности, поэтому я решила больше никогда с ним не работать. Подобное отношение к женщине недопустимо вне зависимости от сферы ее деятельности и страны», – заявила актриса.

Актриса Азия Ардженто сообщила The New Yorker, что Вайнштейн заставил ее заниматься с ним оральным сексом. Она рассказала, что в 1997 году приняла приглашение на вечеринку продюсера в отеле, но, поднявшись в номер, обнаружила, что там никого кроме них двоих нет. Сначала он говорил о работе, а потом ушел в другую комнату, рассказывает актриса, и вернулся уже в халате с лосьоном в руках и попросил сделать ему массаж. По словам актрисы, через какое-то время она сдалась, и тогда Вайштейн задрал ее юбку и начал делать ей кунилингус. Ардженто рассказала, что пыталась сопротивляться, но мужчина был гораздо сильнее, а она была сильно напугана.

«Суть в том, что, будучи жертвой, я чувствовала свою вину. Если бы я была сильной женщиной, я бы дала ему по яйцам и убежала. Но я не сделала этого, поэтому я чувствовала свою ответственность», – актриса называет случившееся «ужасной травмой», которая повлияла на всю ее жизнь. Ардженто объясняет свое молчание тем, что впоследствии добровольно занималась с Вайнштейном сексом и принимала его помощь.

Журналист New Yorker поговорил еще с несколькими актрисами, которые также рассказали о попытках Вайнштейна принудить их к сексуальному контакту. Среди них – Мира Сорвино, снявшаяся в нескольких его фильмах, и Розанна Аркетт. Последняя утверждает, что после отказа ее карьера серьезно пострадала.

После обвинений в сексуальных домогательствах совет директоров Weinstein Company уволил Харви Вайнштейна.