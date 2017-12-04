Памела Андерсон: «Ты знаешь, на что идешь, когда поднимаешься к кому-то в номер»

Обсуждая голливудский секс-скандал на передаче The Today Show, Памела Андерсон сказала, что не удивлена скандалом вокруг Харви Вайнштейна, однако добавила, что некоторые из его жертв должны были подозревать, к чему идут их переговоры с продюсером.

«Это общеизвестных факт, что некоторых голливудских продюсеров лучше избегать, когда они предлагают встретиться наедине, – сказала актриса, – Ты знаешь, на что идешь, когда поднимаешься к кому-то в номер одна».

«Не поднимайся в номер одна, – продолжила Андерсон, – Если кто-то открывает дверь, одетый только в банный халат, уходи. Это понятные вещи, но я знаю, что Голливуд бывает очень соблазнительным и люди хотят славы».

Высказывания актрисы вызвали волну критики, на которую она ответила в своем Instagram: «Кто-то должен был сказать это. Не садитесь в машины к незнакомцам. Не поднимайтесь в номера отеле на прослушивание. Женщины сильны и умны, мы можем использовать наше очарование значительно более позитивным способом. Очень важно – и очень умно, – думать наперед. Я не отступлюсь от своих слов».