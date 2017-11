Харви Вайнштейн следил за своими жертвами, нанимая бывших агентов Моссада

Издание The New Yorker опубликовало еще одно расследование, касающееся продюсера Харви Вайнштейна, и оно, очевидно, только подольет масла в огонь общественного негодования. По данным журналистов, Вайнштейн в течение года следил за своими жертвами, пытался запугать их, а также повлиять на выход статьи о себе – той самой, с которой начался скандал в Голливуде.

Для слежки и сбора компромата для шантажа своих жертв продюсер сотрудничал с двумя крупными компаниями: Kroll, занимающейся вопросами кибербезопасности и Black Cube, сотрудниками которой являются бывшие сотрудники израильской разведки Моссад.

The New Yorker пишет, что одна из бывших сотрудниц разведки под псевдонимом «Анна» связывалась с актрисой Роуз МакГоуэн, пытаясь узнать, что именно она намерена рассказать журналистам о Вайнштейне. Также Анна и ее коллеги общались с журналистами, представляясь борцами за права женщин, и пытаясь выведать, какой информацией они уже располагают.

Кроме того, Black Cube собирали компромат и против журналистов, чтобы предотвратить выход расследований. Так, им удалось надавить на репортера New York Magazine Бена Уоллеса, также планировавшего статью о домогательствах голливудских актрис со стороны Вайнштейна.

Помимо детективных агентств, сбор компромата осуществляли несколько журналистов-фрилансеров, а сотрудники Miramax и The Weinstein Company угрожали актрисам и пытались заставить их отказаться от общения с журналистами. «Мне было страшно, потому что я знала, что это значит, когда тебе угрожает Харви», – приводит The New Yorker слова актрисы Аннабеллы Шиорры, обвинившей продюсера в изнасиловании.

На прошлой неделе полиция Нью-Йорка сообщила о сборе документов для ареста Вайнштейна. Сейчас продюсер находится в реабилитационной клинике Аризоны.

