В новых сезонах «Мира Дикого запада» могут появиться Римская империя и Средневековье

Финал первого сезона «Мира Дикого запада» заинтриговал фанатов, намекнув на появление «Мира самураев» (Samurai World), главная роль в котором отведена самураям. Ключевым персонажам ближайшего продолжения, по всей видимости, станет герой Хироюки Санады («Остаться в живых»). Однако самураи – не единственное, что ждут от сериала его фанаты.

Журналист издания Vanity Fair спросил у авторов «Мира Дикого запада», почему они не включили в сериал Римскую империю и Средневековье (напомним, соответствующие эпохи были представлены в одноименном фильме Майкла Крайтона 1973-го года, римейком которого и является шоу НВО). На что один из создателей сериала, Джонатан Нолан, интригующе заметил: «Мы должны были что-то приберечь для второго сезона». Его коллега, Лиза Джой, добавила: «Рано или поздно мы столкнемся с другими мирами. Вопрос, когда и где».

Судя по всему, если Рим и Средневековье и не появятся в предстоящем втором сезоне, мы увидим их в дальнейшем.

Премьера «Мира Дикого запада» состоялась 2 октября 2016-го года на канале HBO. Сериал получил широкую популярность и был номинирован на «Эмми» сразу в нескольких категориях. Релиз второго сезона ожидается в 2018-м году. Первый трейлер продолжения доступен уже сейчас.

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