Ни дня без «Матильды»: что происходит с фильмом Алексея Учителя?

Что это за фильм и почему вокруг него столько шума?

Фильм Алексея Учителя посвящен роману польской балерины Матильды Ксешинской и последнего российского императора Николая II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, царя — немецкий актер Ларс Айдингер. Премьера фильма намечена 6 октября, в широкий прокат картина выйдет 25 октября.

У фильма есть ярый противник в лице депутата Госдумы Натальи Поклонской. Дело в том, что у бывшего прокурора Крыма особое отношение к императору – в мае 2016 года она пришла с его портретом на акцию «Бессмертный полк», а позже утверждала, что бюст Николая II в Крыму мироточит (это не подтвердилось).

По мнению Поклонской, фильм Учителя нарушает четыре статьи УК: оскорбляет чувства верущих и представителя власти, нарушает право на неприкосновенность частной жизни и переписки и вообще является клеветой. Зимой депутат направила запрос в Генпрокуратуру. Результаты первой экспертизы по ее жалобе показали, что состава преступления нет.

Поклонская, которая не видела фильм и судит по двум вышедшим трейлерам, хочет добиться полного запрета «Матильды».

Донат Сорокин / ТАСС

Какую позицию занимает РПЦ?

Официально Русская православная церковь не поддерживает запрет фильма, хотя многие представители церкви высказались о нем негативно.

Так, член президентского Совета по культуре и искусству, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал фильм Учителя «клеветой на реальных людей»: «Мстительная, завистливая Александра Федоровна, несчастная, чудная, великолепная Матильда, слабовольный Николай, бросающийся то к той, то к другой. Объятия с Матильдой, объятия с Александрой… Что это— авторское видение? Нет — клевета на реальных людей». При этом предложение запретить фильм епископ считает «абсолютно тупиковым и неверным».

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал «Матильду» «апофеозом пошлости». «Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина. У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается», – заявил митрополит.

ТАСС

Кто, кроме Поклонской, поддерживает запрет?

Позицию депутата разделяют различные религиозные и общественные организации, например, «Царский крест» или «Сорок сороков». Последние в начале августа даже провели молитвеное стояние у храма Воскресения Христова в Кадашах.

Против показа фильма Учителя выступили власти Дагестана и глава Чечни Рамзан Кадыров – в минкультуры от республик поступили соответствующийе запросы (это было еще до выдачи «Матильде» прокатного удостоверения). Потом Кадыров заявил, что «никакого запрета не будет», потому что жители Чечни «и так не станут тратить время на просмотр безнравственного бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма».

Гораздо категоричнее выступил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его мнению, в случае с «Матильдой» цензура была бы уместна. «Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, «Матильда» заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается», – заявил Евкуров в интервью радио «Комсомольская правда».

А что говорит министерство культуры?

11 августа минкультуры выдало «Матильде» прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг +16. По словам представителя ведомства Вячеслава Тельнова, в России нет цензуры: «Министерство культуры воздерживается от религиозных и идеологических оценок. Предлагаем дождаться премьеры – пусть картину оценит зритель».

При этом он оговорился, что органы исполнительной власти регионов могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма, «руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов».