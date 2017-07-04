Объяснение на пальцах

«ОК»

Этот жест в России и Америке используется для невербальной передачи значения слова «ОК». Но совсем другой смысл приобретает в Бразилии, где похожее сложение пальцев обозначает приглашение к половому акту в качестве пассивного партнера. Этот жест также подойдет для выражения ярости и раздражения во Франции, Бельгии и странах Латинской Америки, где это оскорбление – «ноль» или «ничтожество». В Японии – это обозначение денег, округлая форма пальцев напоминает монету. На Кипре жест обозначает гомосексуалистов.

«ШАКА»

На Гавайях этот жест применим во многих ситуациях: при приветствии и прощании, выражении благодарности и в качестве приглашения к серфингу. Этим жестом здороваются не только у серферы, но и парашютисты и борцы джиу-джитсу. Также он означает выражение Hang Loose – «расслабься» , воспринимается как символ дружбы и понимания между участниками различных субкультур.

В России «Шака» не имеет отношения к приветствию. Жест может означать разговор по телефону – в таком случае мизинец следует направить вниз. Либо предложение выпить, если сопровождается характерным опрокидыванием кисти руки. Наконец, это может означать предложение покурить наркотики, если поднести мизинец ко рту.

«ФАК»

Средний палец символизирует пенис, сжатые пальцы – семенные железы. Один из самых древних жестов, который служит прямым оскорблением или грубым требованием оставить жестикулирующего в покое. В древнем Риме этот жест называли digitus impudicus – «бесстыдный», «непристойный», «оскорбительный палец». Древние Греки использовали этот жест как прямое указание на мужские гениталии, он воспринимался, как угроза анального изнасилования.

«КУКИШ»

Считается оскорбительным жестом. Его основные значения – обнаженная головка мужского полового члена, соитие, а в России также аналог фразы «ты ничего не получишь». Древними римлянами жест использовался как фаллический символ и использовался для создания амулетов. На Руси «кукиш» применяли для отпугивания нечистой силы, при этом он оставался непристойным символом. Вера в защитные свойства «кукиша» основывалась на бесполости духов и демонов, избегающих любых сексуальных намеков, в том числе – этого жеста, как образа полового акта. При встрече с людьми, пользовавшимися дурной славой, «кукиш» показывали через левое плечо или между ногами. Также его использовали при встрече с колдунами – считалось, что жест нейтрализует их силу.

В Португалии, на Сицилии и Сардинии этот жест известен как старинное средство защиты от сглаза. В Бразилии его используют, чтобы пожелать удачи. В Италии обозначает женский половой орган. В арабских странах и Турции показать «кукиш» значит нанести жесточайшее сексуальное оскорбление. В Германии – значит предложить заняться сексом. В Японии этой фигурой проститутки привлекали клиентов, показывая, что сейчас свободны.

«БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ВВЕРХ»

В России этот жест обозначает «все очень хорошо». На дорогах Европы и Америки подразумевает автостоп. У дайверов большой палец вверх означает приказ к немедленному всплытию. В Иране это аналог «фака». В Турции и Греции считается демонстрацией фаллического символа и оскорблением. В Саудовской Аравии также носит оскорбительное значение, а если поднятым пальцем вращать – обозначает выражение «катись отсюда».

«ВИКТОРИЯ»

Жест «Виктория» обозначает победу, если рука повернута тыльной стороной к тому, кто показывает. Если же рука обращена к нему ладонью, жест становится грубым – это требование замолчать. В таком же положении в Великобритании и Ирландии это один из аналогов «фака». В Азии это популярный жест для селфи – из-за вирусной рекламной кампании производителя фотоаппаратов.

Во второй половине 60-х жест стал популярным у хиппи – он обозначал букву V – Vietnam, и обозначал требование прекратить войну, став символом пацифизма.

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

Популярный в Америке жест, обозначающий фразу I Love You, «я люблю тебя». Буква I – это поднятый вверх мизинец, буква L складывается из большого и указательного пальцев, буква Y – из мизинца и большого пальца. Этот жест часто используют американские звезды и политики, например Ричард Доусон, Барак Обама и Хилари Клинтон. В России этот жест не распространен.

«КОЗА»

В поп-культуре «коза» – это символ единства. В русском языке глухонемых этот жест обозначает букву «Ы».

Жест «коза» – также сакральный символ. Считалось, что указательный палец связан с Юпитером, а мизинец – с Меркурием. В греческой мифологии Юпитер – бог неба, молнии и грома, Меркурий – бог торговли и воровства, также провожающий души умерших в подземное царство. С помощью «козы» люди просили у богов защиту и помощь в том, чтобы душа их близкого благополучно добралась до царства мертвых. В Европе и Азии на протяжении многих веков жест защищал от зла – сглаза и ведьм – как аналог плевка через плечо. Фигуры, охраняющие египетские мумии, держат «козу», что значит – расхитителей ждет грозное проклятие. В Италии символ носит суеверный характер – например, «козу» надо показать, если по пути встретился катафалк, иначе не миновать беды.

В России может носить угрожающий характер – если мизинец и указательный палец направить на собеседника. Пришел из тюремной культуры, где этот жест означал угрозу выколоть глаза.