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Все, что мы знаем о втором сезоне «Очень странных дел»

Новые персонажи, новые сюжетные линии и намеки на будущее сериала.

Первый сезон «Очень странных дел» вышел на канале Netflix 15 июля 2016-го года и моментально снискал любовь как критиков, так и зрителей. Уже спустя шесть недель авторы анонсировали полноценное продолжение. С тех пор прошло больше года: мы собрали все, что известно о новых сериях «Очень странных дел» на данный момент.

ДЛЯ НАЧАЛА – ТРЕЙЛЕР

В конце июля Netflix показал полный трехминутный трейлер нового сезона «Странных дел». Из него становится понятно, что Одиннадцать вернулась, Уилл по-прежнему каким-то образом связан с Обратной стороной, а главные герои одержимы «Охотниками за привидениями». Что-то темное грядет, и «Странные дела», определенно, набирают обороты.

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ

Само собой, в кадре останутся Финн Вулхард (Майк), Калеб Маклафлин (Лукас) и Гейтен Матараццо (Дастин). Кроме того, мы увидим преображенного Ноя Шнаппа (Уилл), вернувшегося из параллельной вселенной и других уже полюбившихся героев.

Судьба Одиннадцати пока не ясна. Как говорит сама актриса Милли Бобби Браун, дверь в Обратную сторону остается открытой и в новом сезоне образ девочки с телекинетическими способностями можно описать как «милое, но пугающее чудо».

Очевидно, авторы сериала не планируют воскрешать Барбару Холланд – об этом обмолвился исполнительный продюсер сериала Шон Леви. Тем не менее, сама исполнительница роли Барбары, актриса Шэннон Пурсер заявила, что ее персонаж еще появится в кадре – в воспоминаниях других героев.

В сериале появится станет актер Шон Остин (Сэм Гэмджи из «Властелина колец») – он сыграет задрота-добряка Боба Ньюби, бывшего одноклассника Джойс Байер (Вайнона Райдер) и шерифа Хоппера (Дэвид Харбор).

Еще одним героем новых эпизодов станет загадочный доктор Оуэнс, задача которого – зачистить городок от последствий событий, произошедших в прошлом году. Его образ воплотит актер и стэндап-комик Пол Райзер («Одержимость», «Чужие», 1986).

Наконец, судя по слитому в сеть отрывку сценария второго сезона, в новых сериях появится некая Кит, сотрудница местного центра игровых автоматов – она несколько старше мальчишек. Кроме того, Кит, кажется, зациклена на Нэнси. Кому досталась эта роль – неизвестно.

НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ

Во втором сезоне будет девять серий:

1.Madmax («Безумный макс»)

2.The boy who came back to life («Мальчик, который вернулся к жизни»)

3.The pumpkin patch («Тыквенное поле»)

4.The palace («Дворец»)

5.The storm («Шторм»)

6.The pollywog («Головастик»)

7.The secret cabin («Тайная хижина»)

8.The brain («Мозг»)

9.The lost brother («Потерянный брат»)

Создатели сериала, братья Даффер, самостоятельно снимут четыре эпизода – два первых и два последних. Работой над 3-й и 4-й сериями займется Шон Леви. Режиссером 5-го и 6-го эпизодов станет Эндрю Стэнтон («Валл-И», «В поисках Немо» и «В поисках Дори»). Наконец, 4-ю серию возьмет на себя Ребекка Томас («Уже не дети», «Сладкие и порочные»).

ЧТО БУДЕТ В НОВЫХ ЭПИЗОДАХ?

Доподлинно известно, что существенная часть новой истории развернется за пределами Хоукинса, – об этом рассказал Мэтт Даффер. Возможно, мы чаще будем бывать на Обратной стороне.

Кроме того, что-то неладное творится с Уиллом Байерсом. «Он видит Обратную сторону – вопрос, реально это или нет, – сказал Мэтт Даффер, – Его состояние напоминает посттравматическое стрессовое расстройство». В свою очередь, его друзья чувствуют, что он уже не тот, кем был: «Он больше не ведет себя, как их лучший друг. Он изменился», – говорит Даффер.

Шериф Джим Хоппер отчаянно пытается сохранить в тайне события первого сезона, чтобы защитить семью Байерсов. «Хоп начинает второй сезон в абсолютно ином положении, чем в первом. Он спас Уилла и нашел новый смысл жизни», – говорит актер Дэвид Харбор.

Кроме того, авторы сериала подчеркивают, что в новом сезоне героям предстоит столкнуться с «разными видами ужаса». Мэтт Даффер загадочно ссылается на Стивена Кинга: «Кинг всегда мастерски создает злодеев среди людей. Зло реального мира зачастую бывает страшнее некоего сверхъестественного зла. И мы хотим создать такого персонажа».

Наконец, второй сезон будет более жутким, чем первый. По заверению Шона Леви, Демогоргон из первой части истории покажется нам просто причудливым и не более того. «В первом сезоне много из того, что происходило с Уиллом на Обратной стороне оставалось за кадром. Теперь ужас приблизится и станет более личным», – объяснил Росс Даффер.

КОГДА ВЫЙДЕТ НОВЫЙ СЕЗОН?

Съемки всех новых эпизодов завершились в начале июня, о чем стало известно из Instagram актера Ноя Шнаппа.

По заверению Netflix, фанаты сериала вернутся в Хоукинс уже в этот Хэллоуин. Премьера назначена на 27 октября.

ЧТО ПОТОМ?

По словам братьев Даффер, новые эпизоды «готовят почву для дальнейших сезонов», а это значит, что третьему сезону быть. Более того, авторы уже раздумывают над четвертым. По словам Росса Даффера, на четырех сезонах сериал и закончится.

s.zuev
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