Все, что мы знаем о втором сезоне «Очень странных дел»

Первый сезон «Очень странных дел» вышел на канале Netflix 15 июля 2016-го года и моментально снискал любовь как критиков, так и зрителей. Уже спустя шесть недель авторы анонсировали полноценное продолжение. С тех пор прошло больше года: мы собрали все, что известно о новых сериях «Очень странных дел» на данный момент.

ДЛЯ НАЧАЛА – ТРЕЙЛЕР

В конце июля Netflix показал полный трехминутный трейлер нового сезона «Странных дел». Из него становится понятно, что Одиннадцать вернулась, Уилл по-прежнему каким-то образом связан с Обратной стороной, а главные герои одержимы «Охотниками за привидениями». Что-то темное грядет, и «Странные дела», определенно, набирают обороты.

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ

Само собой, в кадре останутся Финн Вулхард (Майк), Калеб Маклафлин (Лукас) и Гейтен Матараццо (Дастин). Кроме того, мы увидим преображенного Ноя Шнаппа (Уилл), вернувшегося из параллельной вселенной и других уже полюбившихся героев.

Судьба Одиннадцати пока не ясна. Как говорит сама актриса Милли Бобби Браун, дверь в Обратную сторону остается открытой и в новом сезоне образ девочки с телекинетическими способностями можно описать как «милое, но пугающее чудо».

Очевидно, авторы сериала не планируют воскрешать Барбару Холланд – об этом обмолвился исполнительный продюсер сериала Шон Леви. Тем не менее, сама исполнительница роли Барбары, актриса Шэннон Пурсер заявила, что ее персонаж еще появится в кадре – в воспоминаниях других героев.

В сериале появится станет актер Шон Остин (Сэм Гэмджи из «Властелина колец») – он сыграет задрота-добряка Боба Ньюби, бывшего одноклассника Джойс Байер (Вайнона Райдер) и шерифа Хоппера (Дэвид Харбор).

Еще одним героем новых эпизодов станет загадочный доктор Оуэнс, задача которого – зачистить городок от последствий событий, произошедших в прошлом году. Его образ воплотит актер и стэндап-комик Пол Райзер («Одержимость», «Чужие», 1986).

Наконец, судя по слитому в сеть отрывку сценария второго сезона, в новых сериях появится некая Кит, сотрудница местного центра игровых автоматов – она несколько старше мальчишек. Кроме того, Кит, кажется, зациклена на Нэнси. Кому досталась эта роль – неизвестно.

НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ

Во втором сезоне будет девять серий:

1. – Madmax («Безумный макс»)

2. – The boy who came back to life («Мальчик, который вернулся к жизни»)

3. – The pumpkin patch («Тыквенное поле»)

4. – The palace («Дворец»)

5. – The storm («Шторм»)

6. – The pollywog («Головастик»)

7. – The secret cabin («Тайная хижина»)

8. – The brain («Мозг»)

9. – The lost brother («Потерянный брат»)

Создатели сериала, братья Даффер, самостоятельно снимут четыре эпизода – два первых и два последних. Работой над 3-й и 4-й сериями займется Шон Леви. Режиссером 5-го и 6-го эпизодов станет Эндрю Стэнтон («Валл-И», «В поисках Немо» и «В поисках Дори»). Наконец, 4-ю серию возьмет на себя Ребекка Томас («Уже не дети», «Сладкие и порочные»).

ЧТО БУДЕТ В НОВЫХ ЭПИЗОДАХ?

Доподлинно известно, что существенная часть новой истории развернется за пределами Хоукинса, – об этом рассказал Мэтт Даффер. Возможно, мы чаще будем бывать на Обратной стороне.

Кроме того, что-то неладное творится с Уиллом Байерсом. «Он видит Обратную сторону – вопрос, реально это или нет, – сказал Мэтт Даффер, – Его состояние напоминает посттравматическое стрессовое расстройство». В свою очередь, его друзья чувствуют, что он уже не тот, кем был: «Он больше не ведет себя, как их лучший друг. Он изменился», – говорит Даффер.

Шериф Джим Хоппер отчаянно пытается сохранить в тайне события первого сезона, чтобы защитить семью Байерсов. «Хоп начинает второй сезон в абсолютно ином положении, чем в первом. Он спас Уилла и нашел новый смысл жизни», – говорит актер Дэвид Харбор.

Кроме того, авторы сериала подчеркивают, что в новом сезоне героям предстоит столкнуться с «разными видами ужаса». Мэтт Даффер загадочно ссылается на Стивена Кинга: «Кинг всегда мастерски создает злодеев среди людей. Зло реального мира зачастую бывает страшнее некоего сверхъестественного зла. И мы хотим создать такого персонажа».

Наконец, второй сезон будет более жутким, чем первый. По заверению Шона Леви, Демогоргон из первой части истории покажется нам просто причудливым и не более того. «В первом сезоне много из того, что происходило с Уиллом на Обратной стороне оставалось за кадром. Теперь ужас приблизится и станет более личным», – объяснил Росс Даффер.

КОГДА ВЫЙДЕТ НОВЫЙ СЕЗОН?

Съемки всех новых эпизодов завершились в начале июня, о чем стало известно из Instagram актера Ноя Шнаппа.

По заверению Netflix, фанаты сериала вернутся в Хоукинс уже в этот Хэллоуин. Премьера назначена на 27 октября.

ЧТО ПОТОМ?

По словам братьев Даффер, новые эпизоды «готовят почву для дальнейших сезонов», а это значит, что третьему сезону быть. Более того, авторы уже раздумывают над четвертым. По словам Росса Даффера, на четырех сезонах сериал и закончится.