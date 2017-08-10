Американцев спросили, где находится Северная Корея. Никто не смог ответить

Накануне Дональд Трамп пригрозил ответить на ядерные испытания Северной Кореи «огнем и яростью, каких мир никогда не видел». В Пхеньяне в ответ допустили возможность ракетного удара по по военным базам США на острове Гуам. Очередной обмен угрозами спровоцировал дискуссию и разговоры о возможности третьей мировой войны. Эту тему обыграли и на вечернем шоу Джимми Киммела.

Авторы программы провели собственный опрос, опираясь на исследование, из которого следует, что 75% американцев считают ядерную программу Северной Кореи «критической угрозой» для США. Они решили проверить, знают ли американцы, где находится Северная Корея. За ответами они отправились на Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе.

Все опрошенные согласились с тем, что Америка должна нанести удар по Северной Корее, но где она находится, они не знали. Указывали на Канаду, Индию, Австралию («Это Австралия, они нам ничего не сделали»), Арктику, Южную Африку и даже Европу. Один из опрошенных показал на карте Вьетнам, и ведущий тут же пошутил: «То есть нам начать новую вьетнамскую войну?». Некоторые прохожие указывали на Ближний Восток, на что репортер ответил: «Мы уже находимся там».