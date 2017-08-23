Где белые ходоки взяли огромные железные цепи? Привезли на грузовике

Один из пользователей портала Reddit опубликовал кадр из шестой серии седьмого сезона «Игры престолов» – на нем видно, что неподалеку от площадки, на которой разгорелось финальное сражение, припаркован белый внедорожник.
Правда, он быстро признался, что это розыгрыш: на самом деле, это кадр не из самого сериала, а из видео о съемках эпизода, и потому монтажеры не стали замазывать автомобиль.
Правда, вопрос «откуда у ходоков железные цепи» так и остался висеть в воздухе. Они принесли их с собой на случай, если придется вытаскивать из озера огромного мертвого дракона?