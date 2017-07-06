«Он в меру шутит и создает красивые спецэффекты»

DRUZHKO SHOW

Канал стартовал в апреле 2017 года и за три месяца набрал почти 3 млн подписчиков. Общее число просмотров: более 82 млн. Ведущий шоу – Сергей Дружко, когда-то возглавлявший передачу «Необъяснимо, но факт» на ТНТ а впоследствии ставший интернет-мемом.

Артем, 22 года, студент, учится в Лондоне:

«Мне нравится, как Дружко ведет разговоры на актуальные темы, сопровождая их возгласами вроде «Лал», «Кек» и «Лосось этому автору!» с каменным лицом – это очень смешно. Мой любимый выпуск – девятый, из-за близкой мне тематики видеоигр».

ЮРИЙ ХОВАНСКИЙ

Канал создан в 2011 году, на данный момент суммарное количество просмотров – более 500 млн. Разбит на 10 рубрик: «Шаверма патруль» (Хованский ищет лучшую шаверму), «Бич закупка» (собирает, к примеру, стильный образ за 1000 рублей), «Хованский разрулит» (помогает разобраться в отношениях дозвонившимся до него людям) и другие.

Мария, 23 года, студент медицинского факультета:

«Я подписалась на Хованского 3 апреля этого года, в день теракта в Петербурге. Мне понравилось его отношение к такой спорной теме, как терроризм. Потом зацепили его клипы «Пиво пьет», «Батя в здании» и шоу «Бомбилы». Мне нравится, что будучи лицедеем на грани фола, Юре удается быть мудрым, ироничным, искренним, он говорит без фальши. «Серьезное отношение к работе возможно только при несерьезном отношении к себе», – этот афоризм подходит к Хованскому».

ЛОЛА ТЕЙЛОР

Екатеринбурженка Любовь Бушуева в 2013 году начала карьеру порнозвезды, а через два года создала канал на YouTube, в котором рассказывает о своей профессии, семье, приготовлении доширака, ринопластике и том, как ходить по городу без нижнего белья.

Вячеслав, 38 лет, маркетолог:

«Я смотрю Лолу уже давно. Мое любимое видео – где она снимается в душе и то, где рассказывает про ремонт в своей новой квартире. Она красивая и похожа на Леру из «Реальных пацанов», на нее приятно смотреть. После просмотра роликов я оценил ее стремление быть интересной и неординарной, что восхищает, ведь она порнозвезда».

EEONEGUY

21-летний Иван завел свой блог в 2013 году, на данный момент его ролики посмотрели больше 2 млрд раз. По данным «Газеты.ру» его суммарный ежемесячный доход составляет около $20 000. На своем канале блогер поет в караоке, играет в игры, делает что-то на спор, показывает фокусы и развлекается. У него 10 млн. подписчиков.

Кристина, 14 лет, школьница:

«Я просто обожаю Ивангая и все его видео. В нем много позитива, он очень смешной, а его видео «Угадай песню на детских музыкальных инструментах» я пересматриваю постоянно. Он в меру шутит и создает красивые спецэффекты. Он не показывает рекламу прямо посередине видео, как другие блогеры. Некоторые говорят, что он употребляет наркотики, но я в это не верю, было бы заметно».

ДНЕВНИК ХАЧА

Амир Сардаров создал свой канал в 2015 году. «Я хач, родился и увы вырос, мне 30 лет, пишу книги и люблю шаурму», – пишет он о себе. На своем канале он ведет несколько рубрик, например «На что каждый человек готов пойти ради денег»: в ней он подходит к девушкам и просит их за определеную сумму денег показать грудь или съесть бумагу.

Сергей, 23 года, режиссер:

«Я впервые наткнулся на его видео, когда он только набирал популярность и мне стало интересно за ним наблюдать. Другие блоги я не смотрю. Я пересмотрел все выпуски Амира и могу сказать одно: первое видео было самым забавным и качественным, хоть и снято на любительском уровне. Потом основной массой его контента стали наигранные темы – тачки, жопы, сиськи. Несмотря на это, когда совсем нечего делать я включаю его канал и смотрю. Иногда и правда бывает смешно. Отлично разгружает голову».

MISS KATY

У роликов четырехлетней девочки Кати больше 5 млрд суммарных просмотров. Ее знают не только в России – Miss Katy смотрят также в Японии и США. Сценарии для роликов пишут родители девочки.

Злата, 15 лет, школьница:

«Я смотрю Miss Katy каждый день. Я люблю не только ее, но и ее родителей, они очень добрые и постоянно показывают что-то интересное. Мое любимое видео то, где Катя ухаживает за куклами-детьми, она очень заботливая, хотя ей всего четыре. Раньше она выпускала видео без сценария, они были намного лучше и менее наигранными, я по ним скучаю. Ее часто оскорбляют в комментариях, я этого не понимаю и пытаюсь ее защищать».

МАРЬЯНА РО

Завела свой канал в 2012 году в возрасте 13 лет. Ее ролик «Я устала», в котором она на протяжении 8 минут плачет из-за расставания с Ивангаем, посмотрели около 13 млн человек. Сейчас у нее 5 млн подписчиков, а суммарных просмотров роликов – более 440 млн.

Нина, 11 лет, школьница:

«Больше всего мне нравится внешность Марьяны и ее позитив. Она дает советы о том, как общаться с мальчиками и как краситься. Все ее видео смешные и наполнены красками, мне очень трудно выбрать одно любимое, мне нравятся все. Единственное, что не нравится – это реклама, потому что она постоянно перебивает ролики».

BIG RUSSIAN BOSS SHOW

Канал создан в прошлом году, на данный момент у него 2,5 млн подписчиков. В описании рэпер использует строчку из своей же песни, – «Большой Босс – великий и могучий, а ты п*др е***чий». Автор берет интервью у популярных блогеров, отвечает на вопросы подписчиков а однажды угощал бездомных бургерами от Тимати и снимал их реакцию.

Влад, 21 год, студент:

«Он просто one love и идите н***й».