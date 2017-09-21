Правила жизни

Все началось очень просто, как и можно было догадаться: В норе под землей жил-был хоббит. Не в мерзкой грязной сырой норе, где полно червей и воняет плесенью. Это была хоббичья нора. А это значит: вкусная еда, теплый очаг, всякие удобства и домашний уют.

В те времена я жил исключительно добропорядочной жизнью и ничего нежданного никогда не случалось.

А там, где царит недуг, всегда жди беды.

Вряд кому-нибудь в наших краях могут нравиться приключения. Одни беспокойства и одни неприятности, ещё обед пропустишь!

Некоторые даже утверждали, что единственная страсть хоббитов — еда. Весьма предвзятая оценка — ведь мы, между прочим, искусны также в пивоварении и в табакокурении.

Что ж, если когда-нибудь будете в Бэг-Энде... Чай ровно в четыре. Угощения хватит на всех. Буду рад вам в любое время. И... заходите без стука.

Хоббитам эльфийских аппетитов не перенять. Мне иногда кажется, что для них песни почти как еда, если не главнее!

Я знаю, что гномы бывают упрямыми, упертыми и невозможными. Они подозрительные, скрытные, а манеры у них вообще хуже некуда. Но они добрые и весьма преданные.

Я прошёл с этими гномами через множество опасностей, и если Торин Дубощит дал своё слово, то он его сдержит!

Никогда не смейся над живым драконом!

Дракон будет охранять свою добычу до последнего вздоха.

Может, я и вор, но все-таки честный вор.