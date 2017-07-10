Правила жизни Антона Носика

Меня страшно бесят родители, которые почему-то убеждены, что дети должны провести детство точь-в-точь как оно прошло у них самих.

Мой папа возил меня с собой в путешествия с очень раннего возраста. Он вообще-то писатель, то есть профессиональный путешественник, для него поездки являются способом накопления материала для творчества. В этом смысле моя привычка брать с собой повсюду Леву (сына. – Esquire) рифмуется с моим собственным детством.

Я формировал свои религиозные взгляды самостоятельно.

В детстве у меня никакого прозвища не было. А первый ник в Сети был dolboeb: 20 лет назад во всех многопользовательских системах интернета этот логин был гарантированно свободен.

Я, конечно, ни разу не психиатр, хоть и имел «пятерку» по соответствующей дисциплине в экзаменационной ведомости за 1987 год.

«Боже, какая мерзость», – думал я, забившись в резиновые складки 233-го «Икаруса». Ну что за е***й стыд. Как же так можно?! Разговаривать с человеком как с другом, по душам, интересоваться его мнением про арт-рок, когда на самом деле все, чего ты хочешь — это тупо его вы**ать… фу таким быть!

Меня пригласили в гости, я провел там две недели. В этой стране (Речь идет об Израиле. – Esquire) мне понравилось и я решил пожить там. Именно потому, что материальное положение было хорошим, я мог себе это позволить.

Меня призвали в армию рядовым в возрасте 28 лет, дипломированного врача, редактора крупнейшей русскоязычной газеты в Израиле. Меня призвали в армию под начало 18-летних ребят, которые только закончили школу. Они не читали книг, не знали иностранные языки, и им кроме группы Prodigy было мало что интересно. Для меня это было хорошим социологическим опытом в общении с аборигенами.

Если человек всерьез переживает по поводу каких-то своих особенностей, то, естественно, упоминание о них со стороны окружающих его задевает, оскорбляет, выбивает из колеи.

Все то, что можно объявить традицией, является отрицанием традиции более ранней.

Я хочу, как и раньше, совмещать несколько различных функций. Хочу инвестировать в чужие перспективные проекты. Заниматься преподавательской и просветительской деятельностью. Делать свои собственные проекты, в которых буду придумывать все с нуля, от названия и функционала до мелочей интерфейса.

Когда человек предлагает инвестору купить у него идею, он предлагает воздух.

Я просто поддержал действия российской армии в Сирии. Не так часто бывает, что действия нашей власти вызывают мое одобрение и поддержку, вот я и счел нужным про это написать.

Я выражаю свои мысли так, как мне удобно и занимаюсь этим в одном только ЖЖ более 15 лет. А за 5 лет до того, как у меня появился ЖЖ, у меня уже был «Вечерний интернет». А до этого я еще 7 лет проработал в разных газетах. Так что я думаю, тут «немножко беременным» быть не получится.

Слава Богу, я мегаосторожный еврей, и все видео, которые были в трансляции, я обязательно сохраняю на диск телефона.

Мой самый популярный пост в ФБ был уничтожен в 2015 году за слово «жидосоциализм», описывающее политическую структуру Израиля.

Я вообще люблю теории заговора, а особенно — с медицинским уклоном, где кого-нибудь «спаивают», «старчивают», «вербуют в сексуальные меньшинства».

Никто не может быть судим дважды за одно преступление. Так гласит Закон.

Проблема Ганди состояла в том, что мяса и яиц он тоже не ел, и врачи Британской Империи серьёзно тревожились за его здоровье.

Примат человека, его прав и свобод, его естественных потребностей, над лозунгами, мифами и «высшими смыслами» государства, придуманными в начальственных кабинетах — вот то, что отличает современную западную цивилизацию от российской.

Женщины — так же, как, к слову сказать, и мужчины, и андрогины, и иные, ещё менее изученные современной наукой, гендеры — рождены для того, чтобы познать счастье в этой жизни.

Я очень люблю Пастернака, и много его стихов знаю наизусть, включая и это, про правила жизни без самозванства. И даже с заветом его про архивы и рукописи в целом согласен: например, я так никогда и не издал сборником посты из этого ЖЖ. Но всё-таки Пастернак учит правильному отношению человека к своим собственным бумагам.

Любая великая литература допускает прочтения, противоположные общепринятому.

У любого отдельно взятого человека, если он способен к самостоятельному мышлению и развитию, представления тоже меняются, потому что он с годами сперва взрослеет, потом стареет, приобретает опыт, научается смотреть по-новому и на прежних кумиров, и на старые табу.

Каждый может сделать очень многое. Только не надо называть это теорией малых дел. Каждый человек рождается на свет с набором возможностей, и он может либо сделать все от него зависящее, либо сказать, что его хата с краю.

Мне ни разу не удавалось опоздать на рейс в Москву из Венеции.