Правила жизни Армандо Ианнуччи

Меня не так часто узнают на улице, но примерно раз в две недели случается, что незнакомые люди подходят и говорят мне: «Спасибо большое за шутки».

Друзья называют меня Арм. До недавнего времени я не видел в этом прозвище ничего странного, пока на одном званом ужине в нашей компании не оказался человек с одной рукой. Я слишком поздно понял, что весь вечер он слышал только одно: «Арм, Арм, Арм...» (arm – рука в переводе с англ.яз. – Esquire).

Меня искренне раздражает, когда люди говорят: «Я знаю, что вы очень сильно заняты, но не могли бы вы сделать вот это?». Это все равно что сказать: «Я знаю, вам не нравится, когда вас бьют, но не будете ли вы против, если я все-таки ударю вас?».

Стив Куган (британский актер, комик. – Esquire) часто шутит на тему моих дешевых машин. Помню, как он сказал мне: «Если ты не собираешься покупать себе спортивную машину, возьми хотя бы семейный Mercedes-Benz, чтобы люди, по крайней мере, понимали, кто ты». Но мне это просто неинтересно. Моя единственная слабость – это книги и музыка.

Самые большие перемены происходят с появлением семьи. Именно в этот момент люди переосмысливают свои приоритеты. Многие думают, что семья уничтожает социальную жизнь, но на самом деле она помогает по-новому взглянуть на привычные вещи.

Не хочу звучать претенциозно, но мне кажется, что Бог – это слишком простое объяснение тому, что должно навсегда остаться мистикой. Бог – это концепция, придуманная человеком, не так ли? Мы выдумали человека или личность, чтобы объяснить тайну Вселенной, но мне кажется, весь смысл в том, что не надо ничего объяснять.

Когда я только начинал работать на радио, один опытный продюсер как-то сказал: «Если у вас есть хорошая команда, то вы сделали 90% вашей работы». И это правда.

Я вырос в Глазго. Мой отец занимался всем, чем только можно: продавал кофемашины, работал столяром, управлял пиццерией. Кстати, кухню для родителей Питера Капальди (шотландский актер и режиссер, известный по роли в сериале «Доктор Кто». – Esquire) сделал именно он. Отец умер в тот год, когда я поступил в Оксфорд. Но он знал, я буду там учиться. Хорошее образование было для него очень важно.

Теряя самообладание, вы становитесь похожи на идиота.

Я не лучший собеседник и завидую тем, кто может запросто вести диалог.

Оказавшись дома, я отключаюсь от всех дел. Даже если назрела серьезная проблема, фильм никуда не денется, телевизионное шоу не отменится. Все задачи можно решить на следующий день.

С друзьями я всегда весельчак, но не чувствую необходимости играть на публику в незнакомой компании. Для меня уже не важно, смогу ли я кого-то рассмешить.

Вы должны позволить себе ошибаться. Если постоянно будете осторожничать, люди подумают, что вы топчетесь на месте. Поэтому всегда нужно пробовать что-то новое. Это может сработать или нет – вы просто должны попробовать.

Днем я ложусь вздремнуть примерно на 20 минут. Рекомендую попробовать, но только не забудьте настроить будильник – если проспите чуть больше, остаток дня будете в сонливом состоянии.

Мне кажется, я довольно скучный человек. Мне нравятся мои домашние дела с детьми, встречи с друзьями. Я не из тех, у кого много хобби.

Раньше я много бегал, но потом расхерачил себе колени и перестал. В школе занимался греблей, но во время учебы в университете бросил и это занятие, потому что меня не прельщала перспектива вставать в пять утра. Кстати, нашим тренером был человек, который также занимался тем, что доставал тела умерших из рек.